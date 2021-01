Jey Mammon et son père, Roque, ensemble sur scène

La vie a souvent ces contradictions. Tout en vivant un grand moment professionnel, avec son programme Les mammons vient de sortir la nuit de America TV, le musicien et comédien Hé mammon Il a reçu la triste nouvelle de la mort de son père, Roque, qui combattait une maladie dans une clinique de Recoleta.

Le comédien l’a viré avec un message sincère sur son compte Instagram: «Je suis qui je suis grâce à vous. Bye Roque je t’aime pour toujours “, a écrit Jey, et a fouillé dans l’héritage de son père. “L’humour, la musique, l’ironie et la joie sont ce que vous m’avez laissé partager avec tout le monde que je peux dans ce monde.”

«Merci pour tout papa. Tu vas me manquer, tu ne sais pas combien. Reposez-vous comme vous le méritez. En paix” a conclu le créateur de Stellite, qui accompagnait le texte d’une vidéo très émouvante d’un moment où il partageait la scène avec son père. C’était ses débuts sur scène, et Roque, qui fêtait son anniversaire, s’était approché de la salle et était dans les coulisses.

Toujours avec son sens de l’humour, Jey a appelé son père, qui était réticent à monter sur les planches: Une fois qu’il l’a convaincu, il l’a pris par l’épaule et lui a posé la première question: “Qu’est-ce que ça fait d’être mon père?” Après y avoir réfléchi pendant quelques secondes, Roque a juste répondu “Je suis vraiment désolé” avant de rire, montrant que l’humour entre dans les gènes.

“Tu te souviens de Caro cumpare?” Demanda Jey en référence à l’une de ses canzonettas préférées. «Ne me faites pas chanter», supplia le père, mais la demande du public devint intense et il dut accepter. Jey a commencé par jouer à la guitare et Roque a pris le micro pour démontrer en quelques secondes que tout cela avait été un jeu d’acteur. Une belle étape de comédie entre père et fils, qui s’est terminée par la salle chantant joyeux anniversaire.

La nouvelle de la maladie de Roque a été racontée par Jey lui-même, qui a dû être absent de ses enregistrements dans Cantando 2020, le cycle El Trece qu’il a démissionné fin décembre pour se consacrer à ses nouveaux projets. Là, il a raconté la dure bataille que livrait son père: «Quiconque a un membre de sa famille en soins intensifs sait qu’aucun jour n’est le même. Un jour tout va mal, un autre jour tout va bien, toujours dans une situation très grave ».

Lors de l’adieu émouvant au concours, Jey a souligné l’importance de son père dans sa formation artistique. «Aujourd’hui, je me définis comme musicien. C’est quelque chose dont je parlais en thérapie, et mon père a beaucoup à voir avec ça ».

