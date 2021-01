Delpo, 32 ans, était dans le pays au moment de la mort

À 63 ans, il est mort Daniel Horacio del Potro, père du joueur de tennis argentin, champion de la Coupe Davis en 2016 et ancien n ° 3 mondial. Il a été admis dans une clinique de la ville de Buenos Aires après avoir dû subir une intervention chirurgicale en décembre pour une maladie cardiaque. La tour de Tandil était dans le pays au moment de la mort.

Avec un profil historiquement bas, vétérinaire de profession, Daniel a toujours été proche de Delpo au début du joueur de tennis à Tandil, dans la phase d’entraînement des athlètes sous la tutelle de Marcelo Gómez au club Independiente. Avec sa femme Patricia et Julieta, la sœur de Juan Martín, ils l’ont accompagné et soutenu dans le développement de sa passion, dans les succès et aussi les ennuis, tels que la série de blessures qui l’ont éloigné de ses objectifs, mais ne l’ont pas emporté. vouloir essayer.

Le père de La Torre a joué un rôle dans la structure de soutien du joueur de tennis: Il s’est ingéré dans les négociations commerciales et contractuelles de son fils, en plus de gérer les investissements et les champs de la famille à Tandil.

La mort de son père représente un coup dur pour Delpo au milieu de sa quête de retour sur le circuit après trois opérations au genou droit en raison d’une blessure qui ne lui a pas permis de concourir depuis juin 2019.

Actualités en développement …