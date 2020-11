02/07/2020 Irene Rosales, avec son père, à l’enterrement de sa mère, Mayte V zquez, en février dernier EUROPE ESPA A SOCIEDAD LEANDRO WASSAUL

MADRID, 26 (CHANCE)

Nouveau coup dur pour Kiko Rivera et Irene Rosales. Ce matin, le père de la jeune femme est décédé, laissant toute la famille dévastée. La belle-famille d’Isabel Pantoja, qui luttait contre une tumeur au cerveau depuis 16 ans, s’était considérablement aggravée ces derniers mois et avait été admise dans une résidence. Comme l’a révélé hier dans “Save me” Kiko Matamoros – partenaire du sévillan dans “Viva la vida”, sa santé était déjà critique et sa famille craignait le pire.

Et, il y a quelques minutes à peine, Irene et Kiko ont annoncé, via leurs réseaux sociaux et sans utiliser de mots, la mort du père de la jeune femme. Alors qu’Irène a partagé une histoire dans laquelle on voit simplement deux étoiles – en référence à ses parents, qui se sont séparés de quelques mois – la musicienne a accroché une rose noire avec un arc de la même couleur et les mots suivants, qui ils expriment clairement leur tristesse et leur désespoir: “Pouvez-vous terminer 2020 maintenant?”

Un coup très dur pour la belle-fille d’Isabel Pantoja, qui a connu le 6 février la mort inattendue de sa mère, Mayte, véritable soutien de famille de la famille, à 54 ans. Au dernier adieu à la belle-mère bien-aimée de Kiko Rivera, nous avons vu pour la dernière fois le père d’Irène qui, comme elle l’a avoué avec enthousiasme, était «très malade» et ne prenait pas soin de lui-même depuis qu’il a été victime d’un accident de travail il y a 16 ans. Cela a provoqué une tumeur au cerveau contre laquelle je me battais tous les jours.

Malheureusement, ce matin, il est décédé, laissant le couple dévasté, qui traverse l’année la plus compliquée de leur vie. Désormais, les inconnues sont centrées sur la question de savoir si Isabel Pantoja mettra de côté sa fierté et sa guerre avec Kiko et se rendra au salon funéraire pour dire son dernier au revoir à celui qui était son beau-père et pour soutenir Irene et son fils dans ce moment très difficile.