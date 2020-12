Ricardo et Rubén Papadopulos

Ce midi, Ruben Papadopulos, le père du jeune de 21 ans arrêté pour avoir écrasé et tué un garçon de cinq ans à Flores, a rompu le silence: “Je ne dirai jamais que mon fils doit aller en prison, c’était un accident de la route.”

L’homme de 44 ans est apparu avec sa femme à Alcaidía 14 à Recoleta, où Ricardo, son fils, est détenu. s’est rendu hier matin après avoir été fugitif depuis le 17 décembre dans la nuit, date à laquelle l’incident s’est produit à l’intersection des avenues Direction et San Pedrito.

«Je m’excuse auprès de la famille, au nom de toute notre famille. Je m’excuse auprès de ces personnes qui, je le sais, ne passent pas un bon moment. C’est terrible ce qui se passe. Ce n’est pas facile. Ce n’est pas non plus facile pour nous. Ce que je veux dire, c’est que mon fils conduisait, mon fils n’a pas volé, mon fils n’a pas tué un petit ange de Dieu avec un revolver. Tout ce que je veux dire c’est qu’il conduisait et a eu la malchance de renverser un petit ange de Dieu», A-t-il déclaré lors d’un dialogue avec C5N.

Et il a poursuivi: «Mon fils est plus âgé. Je crois savoir que vous êtes allé chercher un disque et qu’ils ne vous l’ont pas donné. La raison, honnêtement, je ne sais pas. Mais il était prêt à s’inscrire pour conduire. Maintenant, ils ne lui ont pas donné … Je ne connais pas la raison et ce n’est pas sa faute ».

Ricardo Papadopulos s’est rendu hier matin

Rubén Papadopulos est apparu samedi 19 au poste de police 7A. Là, il s’est identifié comme le propriétaire de la Volkswagen Golf GTI et le lendemain, il a témoigné devant le médecin Cesar Troncoso, titulaire dle A Bureau national du procureur pénal et correctionnel no 55, où il a indiqué qu’il ne conduisait pas le véhicule.

«Ce n’était pas facile de se rendre. Ce n’est pas facile pour moi, pour mon fils. Cela peut arriver à un gitan ou à un japonais, c’est un accident de la circulation. Malheureusement, ils parlent des gitans et nous sommes normaux, nous sommes chair et sang. Nous sommes des chrétiens, nous croyons beaucoup en Dieu. Nous sommes comme vous, seulement nous sommes des gitans. Rien ne change”.

«Je ne vais pas défendre mon fils, il y a Dieu qui sera sa justice. Et la justice bien sûr. Mais nous convenons que mon fils ne pouvait pas conduire », a poursuivi Papadopulos.

Le jeune homme de 21 ans a comparu à Alcaidía 14 avec son avocat. Il a seulement réussi à dire: “Je conduisais, je m’excuse et je suis désolé».

«Ce malheur aurait pu arriver à n’importe qui. Je pense que cela aurait pu être évité … Je ne veux blâmer personne. Il y a les caméras, les feux tricolores … Peut-être que mon fils aurait pu faire un peu de vitesse, mais il ne venait pas à 200 kilomètres à l’heure. Il y a des caméras et des enregistrements », a déclaré son père.

Il a également déclaré: «Tout le monde peut avoir un accident. La vision de mon fils a été emportée par le camion. Un camion avec un feu rouge l’a dépassé. Et ce n’était pas un camion de quatre ou cinq mètres. C’était un camion remorque. C’était énorme. Au premier coup d’œil, je vois que le feu de signalisation ne convient pas au passage du camion, je le vois hors du temps. C’est comme si ça bloquait la vision de mon fils. Il y a une sorte d’écran carré qui est dans tous les feux de circulation et dans ce coin ce n’est pas le cas. Là, il marque quand vous pouvez passer ou non et le temps qui reste. Ce n’était pas dans ce coin. “

Le conducteur de 21 ans est resté en liberté pendant plus d’une semaine après le décès du garçon de cinq ans

Papadopulos a répété que son fils ne conduisait pas très vite «parce que c’est une avenue, il faut parcourir 40 ou 50 (kilomètres à l’heure) pour qu’il puisse passer au vert et continuer. Derrière lui, à un demi-mètre, deux motos. S’il roulait à grande vitesse, les deux vélos seraient plus éloignés de lui. Mais je penserais que les motos sont à un demi-mètre ou un mètre ».

Le père du jeune détenu a révélé qu’après l’incident qui a causé la mort d’Isaac Sus, il a reçu un appel de son fils: “Il s’est mis à pleurer, a coupé le téléphone et je n’ai plus entendu parler de lui. Et nous l’avons découvert par les médias. Je ne me suis pas présenté sur le moment, c’était difficile pour moi de me présenter car ce n’est pas facile d’accepter la situation, mais c’est ce qu’il fallait faire. Je me suis présenté, je me suis mis entre les mains de la justice, car la justice est correcte et je pense que c’est la meilleure chose que nous ayons faite».

Rubén Papadopulos est arrivé cet après-midi jusqu’à Alcaidía 14 accompagné de sa femme (Crédits: C5N)

Ricardo Papadopulos est arrivé vendredi à midi à la division des homicides de la police municipale, située sur l’avenue Scalabrini Ortiz 1350, dans le quartier de Buenos Aires à Palerme. Quelques heures avant, son père avait été libéré pour «manque de mérite».

«Mon fils a eu un accident de la circulation, ce n’était pas avec un revolver. Je m’excuse auprès de la famille, mes condoléances à eux, je sais qu’ils ne passent pas un bon moment. C’est un malheur. Il a eu la malchance d’avoir conduit à ce moment-là, dans ce coin, où les panneaux n’étaient pas, là où le camion l’a croisé et il a perdu de vue», A déclaré Rubén Papadopulos.

“C’est un garçon de 21 ans. Les enfants d’aujourd’hui font pire que de conduire une voiture sans immatriculation. Je n’ai pas montré mon visage par respect pour les proches. Ensuite, j’ai voulu exprimer notre douleur envers la famille. Mais je ne sais pas pourquoi le greffe ne lui a pas donné », a-t-il conclu.

