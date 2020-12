Selon le rapport de Minsa, au cours des dernières 24 heures, 790 cas et 77 décès ont été signalés, ainsi que 1954 autres guéris, ce qui porte à 920306 le total des personnes qui ont déjà été libérées d’un centre médical ou ont terminé leur quarantaine à domicile. . / Paolo Aguilar / Archives

Lima, 14 décembre . .- Le Pérou a atteint ce lundi 986130 cas et 36754 décès dus au covid-19, selon le dernier rapport officiel du ministère de la Santé (Minsa), qui a également confirmé une augmentation des cas actifs de la maladie dans le pays andin.

Selon le rapport de Minsa, au cours des dernières 24 heures, 790 cas et 77 décès ont été signalés, ainsi que 1954 autres guéris, ce qui porte à 920306 le total des personnes qui ont déjà été libérées d’un centre médical ou ont terminé leur quarantaine à domicile.

Ainsi, les cas actifs au Pérou sont actuellement de 29 070, ce qui implique une augmentation de 874 de plus que dans le rapport précédent, dont 3 871 sont hospitalisés et 1 053 en unités de soins intensifs (USI).

POLEMIQUE PAR VACCINS

Ce lundi, la polémique dans le pays s’est poursuivie en raison de l’absence d’accords fermes avec des laboratoires internationaux pour l’achat de vaccins contre le coronavirus SRAS-CoV-2.

L’homme d’affaires Jaime Reusche, membre d’un groupe privé formé pour soutenir les efforts d’acquisition des vaccins, a souligné que le seul accord signé à ce jour est avec le laboratoire Pfizer-BioNtech.

“Même cela n’est pas assuré, le dépôt correspondant n’a pas été effectué. Il y a des choses incompréhensibles au Pérou”, a-t-il révélé sur la radio RPP Noticias, où il a critiqué les raisons données par le gouvernement pour le retard dans la conclusion des accords, y compris l’exigence de que le vaccin est préalablement confirmé comme étant sûr.

Également membre de ce groupe, Antonio Pratto a ajouté sur Channel N que “l’équipe qui a négocié la question des vaccins n’a malheureusement pas été en mesure de réaliser ce que d’autres pays ont réalisé”, parmi lesquels il a mentionné l’Argentine, le Brésil et le Chili.

POSITION GOUVERNEMENTALE

Ce week-end, le ministre de la Santé, Pilar Mazzetti, a assuré que l’arrivée du vaccin dans le pays au cours du premier trimestre 2021 dépendra de la capacité des entreprises manufacturières et que le pays est à la recherche d’un vaccin sûr et de qualité.

De son côté, la Première ministre Violeta Bermúdez a déclaré dimanche qu’elle ne pouvait pas garantir quel vaccin arrivera en premier dans le pays, mais a déclaré que ce serait “au cours du premier semestre 2021 … selon l’état des négociations aujourd’hui. “.

“Nous voulons communiquer dans le pays quand nous avons une certaine date, pour ne pas générer d’attentes puis de frustrations”, a-t-il déclaré dans l’émission journalistique Panorama.

Ce lundi, la Minsa a de nouveau publié une déclaration dans laquelle elle a assuré que le Pérou est “à un stade très avancé de négociation” avec des laboratoires en Chine, en Russie, aux États-Unis et en Europe pour acquérir 26,8 millions de doses de vaccins “, qui cela renforce la possibilité que le pays commence à vacciner sa population dans les trois prochains mois. ”

CITATION DU CONGRÈS

Dans ce scénario, une commission spéciale du Congrès qui suit l’évolution de la pandémie dans le pays a annoncé qu’elle convoquera lundi prochain la ministre des Affaires étrangères, Esther Astete, pour faire rapport sur le retard dans la conclusion des accords.

Le législateur Leonardo Inga, président de ce groupe de travail, a indiqué qu’il demanderait “les vraies données” sur les négociations et a jugé “extrêmement préoccupant” que la vaccination des citoyens ne soit pas assurée pour le premier trimestre 2021, comme annoncé.

Inga a nié que le ministre Mazzetti ait déclaré que les vaccins commenceraient à arriver au plus tard en mars prochain, malgré le fait qu’en avril les élections générales se tiendront dans le pays auquel doivent assister plus de 20 millions de personnes.