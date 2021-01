Les proches d’un défunt par covid-19 assistent aux funérailles au cimetière Ángel à Lima (Pérou). . / Sergi Rugrand / Archives

Lima, 31 décembre . .- Le Pérou, l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie de covid-19, termine cette année 2020 critique avec quelque 94000 décès au-dessus des chiffres des années précédentes, un énorme Un vide qui menace de se creuser face aux signes du début de la deuxième vague d’infections.

Depuis le début de l’urgence sanitaire au Pérou en raison du coronavirus en mars, environ 190000 personnes sont décédées contre 96000 à la même période l’année dernière, selon les données du référentiel national unique d’informations sur la santé (Reunis) du Système national d’information sur les décès. (Sinadef).

Cependant, pour le Centre national d’épidémiologie du ministère de la Santé, il y a 81000 décès en excès en 2019, soit environ 13000 de moins selon le système de surveillance Sinadef Noti.

L’excès de plus de 91000 décès représente plus du double des 37 621 décès signalés jusqu’à ce jeudi par le registre officiel des décès dus au covid-19, qui ne comprend que les morts qui ont eu un test positif pour l’infection à coronavirus.

“Nous ne publions que tous ceux qui ont un test (positif) tel que défini par les normes internationales”, a souligné mercredi la ministre de la Santé Pilar Mazzetti dans des déclarations aux journalistes à l’issue du dernier Conseil des ministres de l’année, où elle a confirmé que le pays est dans une “repousse” de la maladie.

Seulement avec ce nombre de décès avec un test positif pour la covid-19, qui est la valeur la plus conservatrice de toutes, le Pérou a eu pendant une grande partie de la seconde moitié de 2020 le taux de mortalité le plus élevé au monde par cette maladie.

UN TROISIÈME DES DÉCÈS NON RÉCLAMÉS

Concernant “le chiffre le plus sévère”, qui comprend tous les décès avec confirmation de covid-19 ainsi que ceux qui ne le font pas, Mazzetti a assuré que près des deux tiers de ces décès sont directement liés à la covid-19, ce qui équivaut à environ 60 000 décès.

“Il y en a environ 35 000 avec un test positif et 25 000 autres qui sont suspects parce qu’ils ont des preuves cliniques, soit une radiographie ou le même tableau clinique”, a déclaré le ministre.

“L’autre tiers, nous ne pourrons jamais le clarifier. Il n’y a aucun moyen de le vérifier, ce qui se produit dans tous les pays du monde et dans toutes les épidémies et flambées qui existent”, at-il ajouté.

THERMOMÈTRE DE REMBOURSEMENT

Ce bilan mondial des décès est celui que le gouvernement prend comme référence pour ses décisions, car il est devenu l’un des principaux thermomètres pour évaluer si le pays entre dans une deuxième vague d’infections.

À la fin de novembre et au début de décembre, les décès avaient presque retrouvé leur niveau d’avant la pandémie, mais ces dernières semaines, ils ont de nouveau augmenté régulièrement, ce qui a incité le Gouvernement à fermer les plages et à augmenter le couvre-feu. nocturne dans diverses régions.

À l’heure actuelle, les registres de décès montrent un excès de 80 décès par jour au-dessus des valeurs de l’année dernière, une légère augmentation après avoir atteint environ 50 au début du mois, le niveau le plus bas en huit mois.

Cet excès de décès est encore loin du pic maximal enregistré en août, avec une moyenne allant jusqu’à 650 décès par jour au-dessus des valeurs normales avant l’épidémie du coronavirus.

DEUXIÈME VAGUE DIMANCHE

La tendance à la hausse des nouveaux décès quotidiens a déclenché des alarmes, car les hospitalisations, qui avaient également marqué les chiffres les plus bas en huit mois, ont de nouveau augmenté et en seulement trois semaines, un millier de lits ont été réoccupés par des cas. de covid-19.

Certaines régions ont déjà prévenu que leurs salles de soins intensifs sont déjà pleines à nouveau, de sorte que le fragile système de santé publique du Pérou est à nouveau au bord de l’effondrement.

Si les hôpitaux se retrouvent sans la capacité de faire face à une augmentation accélérée des cas de COVID-19, l’excédent de décès qui dépasse déjà les 94000 pourrait monter en flèche, comme cela s’est déjà produit au premier moment de la première vague.

C’est ainsi que, seulement dans les six premiers mois, la pandémie a fait plus de morts au Pérou qu’en 20 ans de guerre interne sanglante (1980-2000) déclenchée par les organisations subversives Sendero Luminoso et Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), où estime qu’environ 69 000 personnes sont mortes, selon la Commission vérité et réconciliation (CVR).

La pire étape a été vécue entre mai et août, où dans chacun de ces quatre mois il y a eu en moyenne 18000 morts au-dessus des chiffres de l’année dernière, un moment dramatique qui peut se répéter en cas d’une éventuelle deuxième vague, notamment avec la confirmation de que le Pérou n’aura pas de vaccins à grande échelle à court terme.

Fernando Gimeno