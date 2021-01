Photographie de passagers à l’aéroport international Jorge Chávez de Lima (Pérou). . / Paolo Aguilar / Archives

Lima, 4 janvier . .- Toutes les personnes entrant au Pérou doivent se soumettre à une quarantaine obligatoire de quatorze jours à compter de ce lundi, afin d’arrêter la propagation du coronavirus et ainsi réduire le risque de contagion des nouvelles variantes du SRAS-CoV-2.

La mesure, publiée dans le journal officiel El Peruano, s’applique à partir d’aujourd’hui à «tous les Péruviens, les étrangers résidant au Pérou et les visiteurs étrangers, qui entrent sur le territoire national par transport international, quel que soit le pays d’origine».

Ainsi, les voyageurs doivent se conformer à un confinement à domicile de deux semaines, mesure qui s’ajoute à l’obligation de présenter un affidavit et un test moléculaire négatif (PCR) avec un âge maximum de 72 heures avant le départ du voyage.

LE GOUVERNEMENT SIGNALE DE FAUX DONNÉES

Malgré les règles d’entrée dans le pays, le directeur général du Centre national d’épidémiologie, de prévention et de contrôle des maladies du ministère de la Santé, Luis Rodríguez, a regretté ce lundi l’existence d’un “bon nombre” de personnes qui fournissent de fausses informations à leur arrivée au Pérou.

“Nous avons un bon nombre de voyageurs qui arrivent de l’extérieur du pays dont les données ne sont pas exactes ou lorsque nous essayons de les contacter par téléphone, nous ne recevons pas la réponse appropriée”, a déclaré le spécialiste du communiqué à América Noticias.

Plus précisément, Rodríguez a indiqué que certains voyageurs déclarent de faux numéros de téléphone de contact, tandis que d’autres ne répondent pas aux appels.

En fait, le spécialiste a expliqué que depuis le 5 octobre, jour de la réouverture des vols internationaux par le Pérou, le gouvernement ne pouvait pas contacter plus de 50% des voyageurs pour faire un suivi de routine.

Ces personnes, a-t-il averti, «commettent le crime de propager la maladie contre le reste des citoyens du pays, afin qu’elles puissent être dénoncées».

AU BORD DE L’effondrement

Compte tenu de la réapparition rapide des cas de covid-19 ces dernières semaines dans certaines régions du pays, le gouvernement a indiqué la veille avoir augmenté de 40 nouveaux lits dans les unités de soins intensifs (USI).

Dans la région sud d’Arequipa, le corps médical a averti qu’ils n’avaient plus de lits de soins intensifs pour traiter les images les plus graves de la maladie.

Et dans la matinée de ce lundi, le doyen du Collège médical péruvien (CMP), Miguel Palacios Celi, a affirmé que la deuxième vague est déjà arrivée dans des régions comme Lambayeque et Piura, où se trouvent des lits d’hôpitaux et des unités de soins intensifs. également effondré.

Dans une interview sur la chaîne Latina, Palacios Celi a également déclaré que les conséquences des vacances de Noël et du Nouvel An se feront sentir à la fin du mois de janvier, alors que le scénario de la pandémie devrait être “pire” que l’actuel.

PLUS D’UN MILLION INFECTÉ

Selon le dernier rapport officiel du ministère de la Santé, le nombre de cas du coronavirus SRAS-CoV-2 est passé à 1019475, tandis que les patients hospitalisés s’élevaient à 5452 et en USI à 1286, compte tenu du fait que le pays a d’environ 1 500 lits avec ventilation mécanique dans tout le pays.

Au cours des dernières 24 heures, 57 personnes sont mortes, portant le nombre de décès de covid-19 à 37 830.