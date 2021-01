Des passagers avec des masques marchent à l’aéroport international Jorge Chávez, à Lima

Le Gouvernement péruvien a publié un décret par lequel une quarantaine obligatoire est imposée à toutes les personnes qui entrent dans le pays, quelle que soit leur origine, à partir du lundi 4 janvier prochain, pour tenter d’arrêter le taux croissant d’infections que le pays enregistre.

En outre, le décret indique que les personnes qui entrent dans le pays entre le 1er et le 3 janvier et proviennent de pays où la nouvelle variante du coronavirus a été identifiée, comme le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud, seront testées pour des antigènes afin d’exclure que avoir la nouvelle variante à l’arrivée dans le pays.

Au cours des dernières 24 heures, le ministère de la Santé a confirmé 1238 autres cas de coronavirus, ainsi que le décès de 44 patients et la sortie de l’hôpital de 85 autres.

Les chiffres qui font l’équilibre mondial de la pandémie au Pérou laissent 1 017 199 personnes infectées, dont 37 724 ont perdu la vie à cause de la maladie et 954 982 autres se sont rétablies.

De plus, le dernier bilan épidémiologique des autorités sanitaires révèle que 5 223 patients sont toujours hospitalisés, dont 1 253 sont en réanimation car ils ont besoin de l’aide de la respiration mécanique.

Rues du Pérou avec des personnes portant des masques et finalisant les achats de Noël dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

En revanche, au milieu du rebond des cas que les autorités continuent d’exclure comme une deuxième vague, la police a annulé 74 soirées et est intervenu plus de 390 personnes lors des célébrations du Nouvel An dans la capitale de Lima.

Cela a été rapporté par le chef de la région de la police de Lima, Jorge Angulo, comme le rapporte le journal local «El Comercio», bien qu’il ait souligné que seulement 14 personnes étaient détenues pendant les heures de couvre-feu.

Le Pérou débute 2021 sans avoir acheté de vaccins contre le virus au milieu d’une repousse admise cette semaine par les autorités qui a conduit à près de 1400 lits de soins intensifs.

Il y a deux semaines, le gouvernement a interdit la circulation des voitures privées et a recommandé de ne pas rendre visite à des proches pendant les vacances de Noël et du Nouvel An.

Depuis son apparition en mars, le virus a tué 37 680 personnes et infecté plus d’un million de Péruviens.

(Avec des informations d’Europa Press)

