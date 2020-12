Le Pérou a interdit les vols avec le Royaume-Uni, qui était autorisé depuis le 15 décembre avec d’autres pays européens, à la suite de l’apparition d’une nouvelle souche de covid-19, a annoncé dimanche soir le gouvernement.

“A titre préventif, nous n’autoriserons pas les vols directs ou les vols avec escale au Royaume-Uni jusqu’à nouvel ordre”, a rapporté le ministère des Transports et des Communications sur son compte de réseau social Twitter.

Le gouvernement a souligné que «jusqu’à présent aucun vol n’est arrivé de Londres et du Royaume-Uni» dans la première semaine de la reprise des vols internationaux du Pérou vers l’Europe et vice versa.

Depuis que Lima a repris ses vols directs vers l’Europe le 15 décembre, les passagers de Madrid, Barcelone et Amsterdam sont arrivés jusqu’à présent cette semaine, qui doivent passer un test négatif pour entrer dans le pays.

Cependant, les autorités péruviennes n’ont pas exclu de prendre d’autres mesures avec les vols européens.

“Dans ce sens, nous évaluons les vols redémarrés vers et depuis l’Europe”, a ajouté le ministère sur Twitter.

Le Pérou a également annoncé qu’il évaluait “avec les autorités sanitaires d’autres pays, pour prendre les mesures nécessaires et opportunes” à la lumière des informations qui ont émergé à Londres sur la variante du covid-19.

Le Pérou est l’un des pays d’Amérique latine les plus touchés par le nouveau coronavirus et enregistre plus de 37.100 décès et 997500 cas confirmés de covid-19.

ljc / lda