Le Pérou, l’un des pays où la mortalité par covid-19 est la plus élevée, clôturera l’année avec des pré-accords et un contrat en cours de négociation avec des laboratoires pour l’achat de vaccins contre le covid-19, a annoncé samedi le gouvernement.

“Ce que nous avons, ce sont des accords contraignants avec trois entités différentes et un contrat en cours de négociation en ce moment” pour accéder au vaccin “, a déclaré le ministre de la Santé Pilar Mazzetti à la radio RPP, qui n’a pas détaillé le contenu de ces accords ni lesquels. organisations ou laboratoires étaient impliqués.

Sans donner de date, Mazzetti a assuré que la vaccination pour l’année prochaine dans le pays andin qui enregistre plus d’un million d’infections “est bien orientée” pour être réalisée.

“Il est important que nous sachions tous qu’il y a beaucoup d’incertitude” concernant la question des vaccins, a déclaré Mazzetti.

Le ministre a souligné qu’au niveau international, les approbations pour les vaccins Astrazeneca et Sinopharm sont prêtes, ce qui peut être envisagé par des pays comme le Pérou.

“Les pays qui vaccinent ont reçu de petites quantités de ce que serait la vaccination mondiale comme preuve de leur vaccination. C’était ce que nous voulions avoir en décembre, mais cela n’a pas été possible”, a-t-il déploré.

La responsable a reconnu que lors des négociations avec le laboratoire Pfizer pour l’achat de 9,9 millions de vaccins, des aspects «n’étaient pas prévus» et qu’elle n’a pas précisé.

Cependant, il a déclaré que “les relations n’ont pas été rompues” avec cette société pharmaceutique.

“Avec Pfizer, nous devons ajuster certains aspects du contrat.”

Le Pérou a décrété le 18 décembre le caractère gratuit et universel du vaccin contre le covid-19 «pour tous les habitants».

Le pays est l’un des plus touchés de la région par la pandémie, avec plus de 37 368 décès et 1 005 546 infections vendredi.

Le gouvernement a annoncé cette semaine de nouvelles restrictions à appliquer à Noël et au Nouvel An pour éviter les foules et une augmentation des infections.

L’économie péruvienne est en récession du fait d’un confinement obligatoire de plus de 100 jours qui a semi-paralysé les activités productives. On estime que cette année, il baissera de 12,5%.

