Photo fournie qui montre le directeur technique de l’équipe de football péruvienne, Ricardo Gareca, lors d’une séance d’entraînement à Lima.. / Fédération péruvienne de football (FPF)

Lima, 11 novembre . .- L’équipe péruvienne de football s’est rendue à Santiago dans l’après-midi de ce mercredi, avec pour slogan d’ajouter sa première victoire aux tours de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 contre le Chili et briser une séquence historique cela l’a empêché de remporter un quelconque triomphe dans la capitale chilienne en matches officiels.

La Blanquirroja, qui ajoute un point, comme son rival de service, est parti de l’aéroport international de Lima en privé et se conformant à tous les protocoles de sécurité sanitaire établis par les autorités face à la pandémie de covid-19.

Peu avant, le sélectionneur du Pérou, l’Argentin Ricardo Gareca, a offert une conférence de presse virtuelle dans laquelle il affirmait que son équipe proposera un jeu intelligent et très patient contre un rival qu’il jugeait “très fort dans tous les aspects”.

Bien que l’équipe Inca n’ait jamais remporté de match officiel dans la capitale chilienne jusqu’à présent, Gareca a fait remarquer que l’équipe pense «toujours» à la victoire.

Gareca a déclaré qu’il “analysait ce qui est le mieux pour le match” ce vendredi, il n’a donc pas encore défini l’équipe qu’il enverra sur le terrain Nacional à Santiago.

“Nous progressons, mais nous voulons prendre le temps de choisir la meilleure équipe”, a-t-il fait remarquer.

Cependant, lors de sa dernière séance d’entraînement ce mercredi à Lima, il a envoyé une équipe de départ composée du gardien Pedro Gallese et des défenseurs Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram et Miguel Trauco.

Les alternatives dans la zone défensive sont Anderson Santamaría, qui a également été testé à la position d’Araujo, et Marcos López pour Trauco, bien que ce soit le partant habituel de Gareca.

L’entraîneur a confirmé une zone médiane composée d’André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún et Christian Cueva, tandis qu’Edison Flores est venu remplacer Pedro Aquino, qui a disputé les deux premiers jours des tours de qualification.

“C’est une valeur totalement adaptée au groupe et à ce que nous voulons. Elle a de grandes chances d’être là. Certaines choses tactiques peuvent être changées, mais les idées footballistiques restent”, a commenté Gareca à propos de Flores, l’une des figures de l’équipe péruvienne qualifiée pour le Coupe du monde de Russie 2018.

En tant que seul attaquant, il a gardé Raúl Ruidiaz, qui quittera apparemment Gianluca Lapadula, l’attaquant italo-péruvien qui a été la grande nouveauté dans l’appel.

Malgré l’optimisme qui règne à la Blanquirroja, le Pérou a fait face à un revers dans les dernières heures après la défaite due à la blessure du milieu de terrain Sergio Peña, des Néerlandais Emmen.

Peña a souffert d’un malaise au mollet gauche mardi, lors du premier entraînement qu’il a fait avec l’équipe nationale, il est donc retourné à l’hôtel de concentration avec des béquilles.

La Fédération péruvienne de football (FPF) a rapporté mercredi qu’il avait subi une déchirure musculaire et qu’il était hors de l’appel à des matches contre le Chili et l’Argentine, qui se rendront au Pérou mardi prochain à Lima.

“Ces mésaventures sont ce qui nous a blessés, en raison des attentes des garçons”, a déploré Gareca et a également déclaré qu’il n’appellerait pas un autre joueur pour le remplacer.

Gareca a exprimé son enthousiasme pour l’incorporation à l’équipe de Lapadula, du défenseur suisse-péruvien Jean Pierre Rhyner et du jeune gardien Renato Solís.

“L’adaptation de Gianluca Lapadula et Jean Pierre Rhyner a été meilleure que prévu, avec une grande prédisposition à une intégration, comme Renato Solís. Je les vois vraiment très bien”, at-il commenté.

Bien que toutes les lumières aient été dirigées vers Lapadula, un joueur qui a joué pour Milan et a joué des matchs amicaux avec l’équipe italienne, Gareca a également assuré que “Rhyner se comporte bien en tant que défenseur et arrière gauche”.

A propos de Solís, un gardien de but de 22 ans qui a fait ses débuts cette année dans l’équipe première du Sporting Cristal, a déclaré que sa maîtrise technique “l’observait dans sa jeunesse” et qu ‘”il a un bon cadeau et a un processus de sélection”.

Après son arrivée à Santiago, l’équipe péruvienne prévoit de reconnaître le terrain du Nacional de Santiago ce jeudi, où ils feront une dernière séance d’entraînement.

Le Pérou entrera dans le match de vendredi avec un point au classement, après le 2-2 avec le Paraguay et la défaite 2-4 à domicile contre le Brésil.