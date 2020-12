Les ventes de fruits péruviens au Royaume-Uni ont augmenté de 2% par rapport au premier semestre 2019, au point que le Pérou est devenu son principal fournisseur d’avocats (avocat) et de myrtilles. . / Elvis González / Archives

Lima, 28 décembre . .- Le Congrès péruvien a ratifié ce lundi l’accord commercial signé avec le Royaume-Uni, qui maintient les mêmes conditions avant le Brexit pour l’entrée des produits péruviens sur le territoire britannique.

Ainsi, 95% des produits exportés par le Pérou continueront d’entrer au Royaume-Uni en franchise de droits, comme convenu par leurs gouvernements l’année dernière lors de la signature de l’accord à Quito, après l’annonce en 2017 par le gouvernement britannique de la sortie de l’Union. Européen (UE).

“L’approbation de cet accord commercial revêt une importance particulière dans le contexte actuel”, a déclaré la ministre du Commerce extérieur et du Tourisme, Claudia Cornejo, dans un communiqué.

“Son application représente une opportunité de continuer à positionner nos exportations, de réduire les risques d’incertitude et d’assurer le flux des échanges et des investissements dans le pays”, a ajouté Cornejo.

L’accord établit des règles claires pour le commerce des biens et services, dans un contexte dans lequel en plus d’avoir un échange commercial important, le Royaume-Uni est la première source d’investissement étranger direct au Pérou, selon le ministère du Commerce extérieur et Tourisme.

Cet accord de libre-échange (ALE) comprend également la rationalisation des processus dans la chaîne logistique d’exportation, d’importation et de transit, la reconnaissance et la protection des droits de propriété intellectuelle, ainsi que l’encouragement de la participation des entreprises britanniques aux processus d’appel d’offres péruviens.

Au premier semestre 2020, le Royaume-Uni constitue le sixième partenaire commercial du Pérou en Europe et le total des exportations péruviennes vers le territoire britannique a atteint 147 millions de dollars.

Dans la même période, les ventes de fruits péruviens au Royaume-Uni ont augmenté de 2% par rapport au premier semestre 2019, au point que le Pérou est devenu son principal fournisseur d’avocat (avocat) et de myrtilles, le tiers de mandarine et de quartier de raisin.

En 2019, le commerce bilatéral a atteint 687 millions de dollars, et 86% des exportations péruviennes vers le Royaume-Uni étaient des produits non traditionnels, ceux provenant d’autres domaines et secteurs autres que les mines et les hydrocarbures.

La bonne relation entre les deux pays s’est renforcée ces dernières années avec la signature de deux accords entre leurs gouvernements pour que le Royaume-Uni gère d’abord l’organisation des Jeux panaméricains de Lima 2019 et maintenant la reconstruction de la côte nord ravagée par le inondations majeures de 2017.