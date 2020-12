Dans l’image, le président de la Banque centrale de réserve du Pérou, Julio Velarde. . / Víctor Lerena / Archives

Lima, 18 décembre . .- Le Pérou prévoit que cette année il subira une baisse de 11,5% de son économie, une contraction inférieure aux 12,7% estimés en septembre dernier, tirée par la «politique monétaire expansive» et la reprise des investissements publics, a annoncé le président de la Banque centrale de réserve (BCRP), Julio Velarde.

Lors de la présentation par téléconférence du rapport sur l’inflation, Velarde a déclaré vendredi que les nouvelles projections montrent que l’activité économique du pays “s’est redressée à un rythme plus rapide que prévu”, après avoir subi “de loin la plus forte baisse de confinement. “.

Il a rappelé, en ce sens, que les effets dévastateurs de la pandémie avaient fait chuter le produit intérieur brut (PIB) péruvien de -40,5% en avril dernier, alors qu’il y avait également une baisse de l’emploi formel de 47%, avec 2,4 millions d’emplois perdus.

“La reprise a été beaucoup plus rapide que prévu, en partie à cause de la politique monétaire qui a été expansionniste” et “à cela, nous avons ajouté le coup de pouce des investissements publics en octobre”, a expliqué Velarde.

SECTEURS CLÉS EN RÉCUPÉRATION

L’économiste a expliqué qu’après avoir chuté de plus de 75% en mai, l’investissement public a rebondi de 2,7% en octobre et de 26,6% en novembre, les estimations suggérant que la baisse annuelle sera d’environ 18%, tandis que en 2021, une croissance de 14% est attendue.

De même, le président de la BCRP a affirmé que la révision qui prévoit désormais une baisse plus modérée du PIB s’explique par la “meilleure performance des secteurs primaires” dans le pays.

A cet égard, il a souligné la croissance du secteur minier, portée par “la reprise de l’activité mondiale, la dépréciation du dollar par rapport au yuan et une moindre aversion au risque”.

“Les prix des métaux se sont redressés,” alors que le prix du cuivre “a atteint des niveaux jamais vus depuis 2013”, a-t-il expliqué.

Le responsable de l’émetteur a également souligné la reprise du secteur de l’électricité, qui, après avoir reculé d’environ 30% en avril, est “quasiment aux niveaux de l’année dernière” (-0,4% et -0,3% en octobre et novembre, respectivement).

Cependant, il a reconnu que d’autres secteurs, tels que les services et le commerce, “sont toujours touchés”, notamment en termes d’emploi.

Quant à l’inflation au Pérou, l’une des plus faibles d’Amérique latine, Velarde a estimé que le pays clôturera 2020 à près de 2%, un chiffre qui pourrait être ramené à 1,5 l’année suivante.

DEUX CHIFFRES D’ICI 2021

Selon la nouvelle projection de la Banque centrale, l’économie du pays andin pourrait atteindre des niveaux d’avant la pandémie dans le courant de 2021, lorsqu’une croissance de 11,5% est estimée, tant qu’il n’y a pas de retard dans l’acquisition et distribution de vaccins.

En fait, Velarde a déclaré que les progrès dans la prévention du covid-19 auront un “impact positif” sur l’activité économique péruvienne qui “compenserait” l ‘”effet négatif temporaire” d’une éventuelle deuxième vague d’infections.

En outre, il a prédit que le pays réalisera un excédent commercial record de 13 253 millions de dollars l’année prochaine, contre un excédent de 7 795 millions attendu pour 2020.

LE PÉROU EN AMÉRIQUE LATINE

Les projections de la BCRP placent l’activité économique péruvienne derrière l’Argentine (-11,3%), le Mexique (-9,7%), la Colombie (-6,1%), le Chili (-6,0%) et le Brésil ( -5,3%).

Cependant, le président de l’institution a souligné que le Pérou a subi “de loin la plus forte baisse” pendant les mois de quarantaine et que, malgré cela, il est le “seul pays de la région à ne pas avoir reçu de” dégradation “de sa note souveraine. “.

Seule l’agence de risque Fitch Ratings, qui a maintenu la notation de la dette à long terme en devises nationales et étrangères, a fait passer la perspective du pays andin de «stable» à «négative».

Le Pérou a connu une amélioration “plus rapide que les autres pays” de la région, a insisté Velarde, coïncidant ainsi avec le ministre de l’Economie et des Finances, Waldo Mendoza, qui a déclaré ce jeudi que l’économie péruvienne montrait une “reprise vigoureuse” et “beaucoup plus rapide”. “que ses voisins latino-américains.