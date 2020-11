Le Pérou a lancé ce samedi une double journée nationale de vaccination gratuite contre diverses maladies, dont la diphtérie, qui a réapparu après 20 ans, au milieu des mesures de biosécurité dues à la pandémie dévastatrice du nouveau coronavirus.

La vaccination promue par le ministère de la Santé durera jusqu’à ce dimanche et est réalisée avec le soutien de patrouilles militaires pour éviter les foules et la contagion du covid-19.

Les autorités sanitaires prévoient de vacciner au moins un demi-million de personnes, pour lesquelles elles ont créé 5 000 postes de santé dans tout le pays.

La campagne couvre les enfants de zéro à cinq ans, les adolescents, les femmes enceintes et les adultes plus âgés, qui peuvent être vaccinés contre des maladies évitables telles que la rougeole, la rubéole, la diphtérie, le pneumocoque, la grippe, la varicelle, le papillomavirus humain, a déclaré le vice-ministre de la Santé, Luis Suarez.

Un afflux important de personnes a été enregistré à Lima, ce qui a surpris les autorités sanitaires.

“Nous ne nous y attendions pas. Grâce aux forces armées, cela se fait de manière ordonnée, c’est en train de s’arranger. L’important est que nous restions tous calmes”, a déclaré le ministre de la Santé Pilar Mazzetti aux journalistes.

Les autorités sanitaires prévoient de procéder à une autre journée de vaccination en décembre.

L’objectif de la campagne est de reprendre les plans nationaux de vaccination, qui ont été suspendus il y a huit mois en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

La population est venue portant des masques dont l’usage est obligatoire au Pérou et en maintenant une distance physique d’au moins un mètre dans les lignes.

Vendredi, le gouvernement a exclu une campagne de vaccination exclusive contre la diphtérie, affirmant avoir sous contrôle une petite épidémie détectée il y a une semaine à Lima.

Le Pérou a déclaré le 27 octobre une alerte sanitaire pour les premiers cas de diphtérie détectés en 20 ans et qui ont causé la mort de deux personnes depuis.

Seuls cinq cas sont officiellement connus, dont deux mortels, selon les informations publiques.

Le ministère de la Santé a vacciné 7 000 personnes contre la diphtérie il y a une semaine dans la zone où vivait l’un des patients décédés.

Le vice-ministre de la Santé a déclaré que l’alerte épidémiologique actuelle “signifie que tous les services de santé du pays doivent être vigilants et à ce jour aucun nouveau cas n’a été identifié”.

Il y a près de trois mois, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) avait averti que la pandémie de covid-19 avait un “impact dévastateur” sur les soins de santé en Amérique latine et dans les Caraïbes, et qu’il y avait une épidémie de rougeole au Brésil et des cas diphtérie en Haïti et au Venezuela.

La diphtérie affecte principalement le pharynx et peut être mortelle chez 10% des patients.

