L’acteur jouera Johnny Silverhand, qui sera une sorte de subconscient pour le protagoniste, V.

À travers son compte Twitter, le développeur polonais en charge de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, a annoncé que le cinquième épisode de Night City Wire sera diffusé le 19 novembre. A cette occasion, l’événement se concentrera sur la présentation de détails sur Johnny Silverhand, le personnage joué par l’acteur Keanu Reeves. De plus, il vous invite également à en savoir plus sur la bande originale du jeu, connue pour ses artistes tels que A $ AP Rocky, Grimes, Run the Jewels et Refused, entre autres.

Le cinquième épisode des événements Night City Wire promet d’être le meilleur et le dernier épisode avant le lancement du jeu, prévu pour le 10 décembre. En effet, le protagoniste de celui-ci sera le personnage de Keanu Reeves, l’un de ceux qui suscite le plus d’attentes face au public.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Keanu Reeves arrivera dans Cyberpunk 2077 pour donner vie à Silverhand, un humanoïde qui agira comme une sorte de subconscient du protagoniste, V.Ce sera dans sa tête tout le temps et lui donnera des conseils et des suggestions. Sans aucun doute, ce personnage sera l’un des plus aimés et des plus intéressants à voir dans le monde de Night City.

Depuis qu’il s’est impliqué dans le projet, l’acteur de Matrix a demandé que son personnage ait plus d’influence dans l’intrigue

Depuis qu’il s’est impliqué dans le projet, Keanu est très attaché à sa participation au jeu. On sait que l’acteur a demandé que Silverhand ait un plus grand rôle dans l’intrigue du titre et que ses temps d’apparition soient augmentés. Cela a été confirmé par l’étude polonaise, qui, à l’époque, a souligné que le personnage de Reeves est celui qui a le plus de dialogues en dehors du protagoniste.

À son tour, CD Projekt Red a annoncé que lors de la prochaine transmission, de nouveaux détails de la bande originale du jeu seront connus. Cela promet d’être de haut niveau, car il mettra en vedette des artistes tels que Run the Jewels, A $ AP Rocky, Refused, Nina Kraviz et Gazelle Twin. Il convient de noter qu’une partie du BSO est déjà disponible pour l’écoute sur différentes plateformes, donc l’annonce sera sûrement décrite dans un nouvel artiste qui sera ajouté à la playlist.

Il est à noter que le quatrième épisode de Night City Wire s’est concentré sur la présentation des différents types de véhicules que les joueurs rencontreront. Ceux-ci seront divisés par classes et valeurs, ce qui vous permettra de profiter d’un catalogue élargi et varié qui s’étendra des camions et des citernes aux voitures de luxe.

Reeves a joué dans la dernière publicité du jeu

Cyberpunk 2077 sera un jeu vidéo RPG à la première personne créé par nul autre que CD Projekt Red, le studio responsable de la saga The Witcher, qui avait une adaptation télévisée récente sur Netflix avec Henry Cavill. Il se déroule dans un avenir dystopique où les modifications corporelles sont courantes et les entreprises sont les véritables propriétaires de Night City, la ville où l’action se déroulera. L’intrigue du titre tournera autour de la recherche que V – le protagoniste – fera sur un objet qui donne l’immortalité à celui qui l’utilise.

Pour l’instant, il faudra attendre les prochaines semaines pour voir ce que sera l’avenir de ce jeu vidéo tant attendu. Après plusieurs retards, le titre tentera d’atteindre sa prochaine date de sortie, fixée au 10 décembre. Cependant, il y a plusieurs rumeurs selon lesquelles cela ne sera pas possible et que le titre ne fera ses débuts sur le marché qu’en 2021 pour PlayStation 4, Xbox One et PC.

J’ai continué à lire

Un nouveau projet visant à réduire la toxicité dans les communautés de jeux vidéo a été breveté

Toute l’actualité dans le dernier patch Genshin Impact

La liste FIFA de l’équipe d’esports de Kun Agüero est terminée: le Brésilien Gustavo Nascimento est le dernier membre