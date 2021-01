MEXICO CITY (AP) – Le Péruvien Juan Reynoso est le nouvel entraîneur de Cruz Azul pour le tournoi Clausura 2021, a rapporté samedi soir le plateau céleste.

“Le club Cruz Azul Futbol accueille le professeur Juan Máximo Reynoso Guzmán en tant que nouveau directeur technique”, a rapporté la direction de “La Maquina” dans un communiqué. Le tournoi commence la semaine prochaine.

Reynoso retourne dans l’institution avec laquelle il était un défenseur de premier plan entre 1994 et 2002. Il faisait partie de l’équipe qui a remporté le dernier titre de champion de l’institution lors du tournoi d’hiver 1997.

“En plus d’avoir été une référence pour l’équipe championne de la ligue à l’hiver 1997, vous étiez également l’un des joueurs de la plus haute qualité et les plus aimés de notre institution”, indique le texte.

Dans sa carrière de stratège, il a commencé en 2007 à diriger le club péruvien Coronel Bolognesi. En 2012, il était assistant technique de Cruz Azul et un an plus tard, il dirigeait l’équipe de division inférieure Cruz Azul Hidalgo.

Le nouveau stratège céleste prend la barre après le dernier tournoi mené par Puebla, avec qui il a atteint la ligue mais a été éliminé en quarts de finale par León.

«Nous sommes convaincus qu’après avoir vécu de belles expériences dans votre pays et dans le football mexicain, vous rentrez chez vous à un moment très important de votre carrière. Vous savez ce que signifie porter notre chemise avec fierté, la demande et l’engagement que nous devons tout donner pour nos grands fans », souligne le communiqué.

Reynoso a eu cette opportunité après le départ de l’Uruguayen Robert Dante Siboldi, qui a démissionné de la direction technique après une élimination retentissante en demi-finale du tournoi Apertura 2020. L’équipe a succombé 4-0 aux Pumas au match retour, perdant un avantage de quatre points avec lequel il avait clôturé le premier match.

Cruz Azul était la seule équipe qui n’avait pas encore nommé un responsable technique pour le tournoi parmi tous les participants.