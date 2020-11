Photo du fichier: Image d’un billet de 100 dollars entouré de billets de 100 pesos argentins. Illustration du 3 septembre 2019. REUTERS / Agustin Marcarian / Illustration

Par Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 24 novembre (.) – Le peso argentin a perdu du terrain mardi sur ses marchés variés en raison de la plus forte dévaluation quotidienne imposée par la banque centrale (BCRA), dans la reprise des affaires après une fête nationale et les craintes de la les investisseurs face à une inflation ferme et à la baisse des réserves internationales.

Les places extérieures ont permis d’atténuer partiellement l’impact du fait du niveau de liquidité et des progrès d’un vaccin rapide contre le COVID-19, tandis que le gouvernement négocie avec le FMI le remboursement d’un prêt d’environ 44 milliards de dollars.

L’agence a déclaré vendredi qu’elle avait commencé à esquisser avec l’Argentine “les contours d’un programme” qui pourrait aider le gouvernement argentin à faire face aux profonds défis économiques et sociaux du pays, qui ont été aggravés par la pandémie de coronavirus.

“La grande méfiance des investisseurs et des agents économiques à l’égard du gouvernement argentin continue de susciter de fortes attentes d’une dévaluation du taux de change officiel”, a déclaré Mariano Sardáns, président exécutif de la société de gestion d’actifs FDI.

* Roberto Geretto, économiste en chef de la CMF Bank, a déclaré que “une fois de plus les réserves de la banque centrale et son intervention sur le marché des changes seront une variable exclusive à suivre (…) S’il n’y a pas de plan budgétaire et monétaire plus conservateur, chacun temps il sera plus difficile de contenir le gap (…) faisant anticiper les tensions sur le marché des changes ».

Les analystes prévoient une inflation mensuelle supérieure à 4% pour novembre et décembre, ce qui allège le calcul des mesures de dévaluation et complique l’ajustement des dépenses publiques.

* Le peso de gros a perdu 0,41%, à 80,68 / 80,69 pour un dollar après midi local (15h30 GMT), avec un BCRA qui a vendu en moyenne 40 millions de dollars la semaine dernière, avec des réserves brut qui est tombé au niveau le plus bas depuis décembre 2016 et les réserves nettes en territoire nul ou négatif, selon les opérateurs.

* “La situation des réserves de la banque centrale argentine est critique”, a déclaré Miguel Boggiano, économiste au cabinet de conseil Carta Financiera.

* Le prix de la monnaie souveraine sur les marchés alternatifs a tous baissé: 0,4% à 150,5 pour un dollar en bourse ‘Cash with Settlement’ (CCL), 0,7% à 148,3 unités dans le ‘ dollar MEP ‘de l’Electronic Open Market (MAE) et a cédé 0,62% dans le circuit marginal à 162 unités.

* La valeur du soja est d’environ 440 $ la tonne, la plus élevée depuis quatre ans, ce qui devrait oxygéner le marché des changes, même si elle pourrait être compensée par une baisse du volume de récolte et une reprise des importations post-coronavirus , les agents du secteur sont d’accord.

* L’indice S&P Merval de la Bourse de Buenos Aires a gagné 3,45%, à 53 269 unités, alors que lundi les «ADR» argentins à New York ont ​​montré des hausses généralisées. Les actions de Banco Macro ont augmenté de 2,89%, lors de la réouverture des entreprises locales. Vendredi, son président est décédé dans un accident.

* “Le volume reste très faible (…) et il manque encore des soldes (pour le troisième trimestre), avec un impact défavorable sur le marché en raison de l’impôt sur la fortune” promu par le gouvernement, a expliqué Rubén Pasquali, opérateur boursier.

* La Chambre des députés de l’Argentine a approuvé la semaine dernière un projet de loi qui vise à lever 300 milliards de pesos (environ 3,75 milliards de dollars) grâce à une contribution unique de grandes fortunes pour financer les aides d’État aux personnes touchées par la effets de la pandémie.

* La dette souveraine OTC gagne 0,2% en moyenne, le titre de référence «Bonar 30» progresse de 0,4%, face à un risque pays de la banque JP.Morgan qui perd 8 unités à 1367 points de base.

