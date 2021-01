Tiré de son compte Instagram

La fille déjà bien connue de l’ancienne sénatrice Aida Merlano, Aida Victoria Merlano, partage généralement ses expériences sur les réseaux sociaux, et cette fois elle est allée un peu plus loin. L’influenceuse a fait un “live” via son compte Instagram, au cours duquel, en arrière-plan, son petit ami a été entendu, qui lui a fait une proposition de débauche. L’homme a proposé à Merlano de faire un trio sexuel avec Daneidy Barrera, connue sous le nom d’Epa Colombia.

Dans le live, l’homme lui dit qu’il préfère les expériences excentriques puis Aida mentionne qu’elle aime diverses choses qu’Epa Colombia fait dans ses réseaux, mais qu’elle, en tant que femme, n’attire pas son attention, ce sur quoi son petit ami Il dit «n’aimerais-tu pas la voir dans quatre ans et je ‘epa’. Chaque fois que je la pousse, est-ce qu’elle (dit) «epa»? Merlano a immédiatement ri et a dit qu’il y avait des choses qui l’excitaient, mais ce n’était pas l’une d’entre elles.

L’influenceuse a laissé entendre que ce n’est pas la première fois que son petit ami, Lumar Alonso, fait la proposition, car ensuite elle a dit «honnêtement, à chaque fois que tu me dis, je pense que c’est pire que la fois précédente. Je ne sais pas, ça ne m’excite pas du tout », dit-elle en riant, ce à quoi son petit ami a répondu qu’il la dérangeait. Finalement, un de ses followers lui demande s’il aimerait un trio avec Andrea Valdiri, mais Aida a répondu: “Si je voudrais quelque chose avec cette femme, je le répète, c’est qu’il m’adopte, d’accord?”, Conclut-il.

Face à la question des trios, Merlano s’était déjà exprimé dans un autre “live” avec Dj Marcela Reyes. Dans l’interview réalisée par Reyes, la jeune femme a déclaré: «J’aime les femmes et j’apprécie vraiment un trio. Mon copain me voit heureuse et il m’aime bien, donc on a toujours l’impression de manger une vieille femme. Le thème des trios me semble cool, mais il faut avoir des règles ». Elle a également déclaré que ces rencontres devraient avoir lieu avec des personnes qui ne font pas partie de son cercle social et a expliqué qu’elle est la dominante dans de telles occasions, c’est pourquoi le rôle de Lumar est «davantage de réalisateur. Il me dit, fais-le ici et ça ». Il a finalement dit qu’il n’avait pas besoin de se saouler pour accéder à un trio.

En novembre dernier, le couple a également fait une proposition de débauche sur les réseaux sociaux de Lumar. Ce qui a provoqué l’agitation, c’est l’invitation qu’Aída Victoria a faite aux femmes qui suivent son partenaire, Il leur a dit d’écrire «en toute confiance» à Lumar, «du moment qu’ils tiennent compte du fait qu’ils viennent en colis».

«Nous voulons aller à Carthagène pour le week-end, mais nous ne voulons pas y aller seuls. Nous recevons des demandes de quiconque souhaite se joindre à nous. Peu importe dans quelle région du pays ils se trouvent, nous vous apporterons “commenta la jeune femme.

Selon la proposition d’Aída, qui est accompagnée de Luma dans la vidéo, la seule exigence pour les femmes qui veulent se présenter est qu’elles soient «formidables».

Aída Victoria Merlano invite les partisans de son petit ami à un voyage à Carthagène

Aida est bien connue dans les réseaux pour parler explicitement de sexe, il n’est donc pas étrange qu’elle parle de certains sujets. Même en novembre, le jour de l’anniversaire de Lumar, la jeune femme de 22 ans a offert à son petit ami un sextoy, ce qui lui a fait penser que c’était un mixeur à cause de sa forme, mais c’était vraiment un masturbateur masculin. En l’ouvrant, il insère ses doigts dans l’appareil puis dit «riche, riche», au milieu de rires.

Vidéo du cadeau qu’Aida Victoria a offert à son petit ami

