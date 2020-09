Kenneth Walker dit qu’il n’a pas eu de nuit reposante depuis le 13 mars, jour où la femme qu’il avait prévu d’épouser, Breonna Taylor, a été tuée lors d’une descente de police chez elle à Louisville, Kentucky.

Walker et Taylor avaient prévu d’acheter une maison ensemble et d’avoir un bébé. Ils s’étaient déjà mis d’accord sur un nom: Kenbre, une union des trois premières lettres de chacun de leurs noms. Walker avait acheté une paire de baskets Air Jordan pour bébé qui sont blanches et rouges.

Ces plans sont maintenant détruits.

« Imaginez ce que quelqu’un doit ressentir dans une situation comme celle-ci? Comme, pourquoi moi? Ils étaient tous les deux là », a déclaré Frederick Moore III, l’un des avocats représentant Walker dans une action civile déposée ce mois-ci, lors d’une interview la semaine dernière. « Ils ont tous deux été abattus à 30 reprises. »

Walker dit qu’il se demande chaque jour pourquoi il est vivant et Taylor ne l’est pas. Steve Romines, un autre avocat de Walker, a déclaré que son client vit dans une peur constante.

« Quand on vous tire dessus et quand vous voyez un être cher exécuté devant vous, vous ne vous remettez jamais de ça », a déclaré Romines. « C’est quelque chose qui le hante chaque nuit. »

« Et pas seulement ça », at-il ajouté. « Tout cela se passe et puis il est arrêté. Il n’a pas pu aller à ses funérailles. »

Walker a intenté une action civile contre la ville de Louisville, son service de police et d’autres.

Le moment qui a changé leur vie pour toujours

Walker était à la maison avec Taylor en mars lorsque la police de Louisville a fait une descente dans son appartement pour rechercher de la drogue ou de l’argent provenant du trafic de drogue dans le cadre d’une enquête impliquant son ex-petit ami, Jamarcus Glover, un trafiquant de drogue condamné. l’ont utilisé pour recevoir des colis, ont déclaré les autorités. Aucune drogue ni argent n’a été récupéré pendant le raid, selon le document d’inventaire des mandats de perquisition obtenu par NBC News. Taylor n’avait pas de casier judiciaire et n’a jamais fait l’objet d’une enquête.

La police a déclaré que des agents avaient tiré à l’intérieur du domicile de Taylor seulement après avoir été abattus par Walker.

Walker, qui avait un permis à transporter, a déclaré que la police ne s’était pas identifiée tôt le matin, ce que la police a nié. Walker a tiré une fois avec son arme, frappant le Sgt. Jonathan Mattingly dans une cuisse, selon la police. Walker a appelé le 911 après que des coups de feu aient été tirés et a dit à un répartiteur que «quelqu’un a donné un coup de pied dans la porte et a tiré sur ma petite amie».

Interrogé par la police après le raid bâclé, il a déclaré qu’il avait agi en état de légitime défense.

« C’est le milieu de la nuit », a-t-il déclaré dans l’audio publié le 28 mai par Thomas Wine, le procureur du comté de Jefferson, et le maire Greg Fischer. « Quelqu’un bat à la porte et ne dit pas qui ils sont, comme, qu’est-ce que tu vas à faire si vous êtes à la maison avec votre famille et que quelqu’un bat à votre porte et que vous ne savez pas qui c’est après avoir demandé qui c’est? «

Il a par la suite été accusé de tentative de meurtre d’un policier et d’agression. Les accusations ont été rejetées en mai après que l’affaire a attiré l’attention nationale.

Walker et ses avocats ont déclaré qu’ils pensaient qu’il serait toujours en prison s’il n’y avait pas eu l’attention d’athlètes professionnels, de célébrités et de politiciens, entre autres.

« Nous savons que cela aurait pu arriver parce que cela se produit tous les jours dans tout le pays », a déclaré Romines. « Il y a toutes sortes de personnes faussement accusées par la police qui n’ont pas les ressources pour la défendre correctement. Et elles se retrouvent dans une position où tout ce qu’elles peuvent faire est de simplement plaider pour quelque chose qu’elles n’ont pas fait. juste pour sortir de prison. «

Walker avait été détenu avec une caution en espèces de 250 000 $ avant d’être libéré en mars pour être incarcéré à domicile.

IMAGE: Breonna Taylor et Kenneth Walker (avec la permission de Kenneth Walker)

Romines a déclaré que les autorités avaient tenté de garder Walker en prison avec une caution élevée pour avoir un effet de levier sur lui. Walker pense que c’était aussi une tentative de justifier le meurtre de Taylor, qui est devenu un cri de ralliement pour la réforme de la police.

« Les accusations portées contre moi visaient à me faire taire et à dissimuler le meurtre de Breonna », a déclaré Walker, 28 ans, lors d’une conférence de presse le 1er septembre. « Pour elle et ceux que j’aime, je ne peux plus garder le silence. »

Ses avocats ont exprimé des doutes quant à savoir si la balle de son arme a même frappé Mattingly comme la police l’a allégué.

« Nous ne concédons absolument pas ce fait », a déclaré Romines lors de la conférence de presse. « C’était évidemment possible, mais jusqu’à ce que nous voyions le rapport balistique, et cela reflète cela, nous pensons qu’il est beaucoup plus probable que l’un des 35 à 45 coups de feu tirés par le LMPD soit ce qui a frappé l’agent Mattingly. »

Le détective Brett Hankison, qui a tiré 10 coups à l’aveuglette dans l’appartement, a été renvoyé en juin. Mattingly; L’agent Myles Cosgrove, qui a également tiré son arme sur les lieux; et le détective qui a demandé le mandat a été mis en congé administratif.

Un porte-parole du département de police, le Sgt. Lamont Washington, a déclaré jeudi ne pas commenter les litiges en cours.

Jean Porter, porte-parole du maire de Louisville, a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les détails du procès.

« Mais le maire a répété à plusieurs reprises que la mort de Breonna Taylor était une tragédie et que la justice, la paix et la guérison sont ce dont elle a besoin, pour ses proches et pour notre communauté », a-t-elle déclaré jeudi.

IMAGE: Marche de protestation à Louisville (Chris Tuite / MediaPunch via AP)

Daniel Cameron, le procureur général du Kentucky, dirige maintenant l’enquête. Le FBI enquête également sur la fusillade.

Walker poursuit pour voies de fait, coups et blessures, fausse arrestation, emprisonnement malveillant et négligence. Il demande des dommages-intérêts non spécifiés pour le traumatisme à vie qu’il a dit avoir subi.

« Pour vraiment rendre justice, il faut de la magie », a déclaré Romines. « Et ce serait de ramener Breonna Taylor et d’annuler la mise en accusation de Kenny Walker. Cela ne peut pas arriver. Ce que nous devons faire, c’est tous les recours disponibles dans le système judiciaire – à la fois le système de justice pénale et le système de justice civile – doit être mis en cause contre les officiers dans cette affaire et au nom de Kenny Walker et de la famille de Breonna Taylor. «

Les avocats de Walker veulent qu’il soit à l’abri de nouvelles poursuites.

Jeffrey Cooke, porte-parole du bureau du procureur du comté de Jefferson et du Commonwealth, a déclaré jeudi: « Les faits tels que nous les connaissons actuellement n’ont pas permis de porter des accusations supplémentaires contre lui. »

‘Il a eu le cœur arraché de sa poitrine’

Walker et Taylor, 26 ans, un technicien médical d’urgence afro-américain qui espérait devenir infirmier, se sont rencontrés sur Twitter et étaient amis depuis plusieurs années avant de commencer à sortir ensemble.

Tamika Palmer, la mère de Taylor, a déclaré qu’elle était favorable à ce que les deux se marient et qu’elle voulait qu’ils retardent d’avoir un bébé « pour un moment ».

Peu de temps avant que Taylor ne soit tué, Walker s’est vu offrir un emploi au service postal des États-Unis et ils avaient prévu de passer le reste de leur vie ensemble.

« Il m’a toujours dit qu’il allait l’épouser », a déclaré Palmer dans une récente interview. « Ils vous ont rappelé deux petites personnes âgées qui se criaient dessus en essayant de se dire quoi faire – principalement elle essayait de lui dire quoi faire – mais vous ne pouviez pas les séparer. »

Il était difficile de ne pas imaginer l’un sans l’autre, a déclaré Palmer.

Walker a le même nom que son père et son grand-père paternel et est connu pour la plupart sous le nom de Kenny ou Lil ‘Kenny. Son père est un ancien combattant de l’armée à la retraite et sa mère a travaillé pendant de nombreuses années dans le système scolaire public du comté de Jefferson.

Palmer a décrit Walker comme «un bon enfant avec un grand cœur» qui est «drôle, déterminé et travailleur». Maintenant, il est brisé et attristé par la perte de l’amour de sa vie.

« Il a eu le cœur arraché de sa poitrine et la plupart du temps pense qu’il ne peut pas continuer », a déclaré Palmer. « Je déteste ça pour lui, pour nous tous. »

Elle a dit que Walker serait mort pour Taylor.

Walker a une relation étroite avec la sœur cadette de Palmer et Taylor, Juniyah, qui vivait avec Taylor. Elle était partie en voyage le 13 mars.

Walker, un enfant du milieu, s’est appuyé sur ses deux sœurs et parents et sur la famille de Taylor depuis sa mort.

Avoir une relation aussi étroite avec Walker s’est avéré doux-amer, a déclaré Palmer. Il n’a pas été plus facile de faire face à la perte de sa fille.

« Il est un rappel constant d’elle », a déclaré Palmer. « Mais au moins un bon. »