Lizy Tagliani s’est fiancée à son petit ami (Vidéo: “Por el mundo”, Telefé)

Un moment plein d’émotion a été vécu à l’antenne lors de la dernière émission de Par tout le monde, le programme qui Marley conduire à côté Lizy tagliani dans Telefé. Est-ce le petit ami du chauffeur, Leo Alturria, a fait irruption dans le cycle pour la surprendre avec une bague de fiançailles et une proposition romantique.

«Mon amour, écoute-moi. Je suis très content d’être avec toi. Nous sommes au bout du monde -ils étaient à Ushuaia- Et je veux vous dire qu’une nouvelle étape commence à partir d’ici. Je veux vous donner cette bague pour renforcer notre engagement. Je t’aime beaucoup et nous avons commencé notre aventure “dit-il amoureux. Très excitée, elle a exprimé: “Oh, que c’est mignon!”, En l’embrassant. “Ils se fiancent en ce moment”, a ajouté avec joie le père de Mirko.

Quelques minutes plus tard, l’ancien présentateur de Le juste prix, a remercié son partenaire pour le geste via Instagram: «Merci pour ce beau moment, je t’aime. J’aime que tu comprennes mon humour … que tu partage ma joie et ma vie. Je suis très heureux”Il a exprimé avec une image du moment tendre.

L’image que Lizy Tagliani a partagée du moment des fiançailles (Photo: Instagram)

Il faut se rappeler que Lizy a rencontré Leo quand il est allé participer à son programme de divertissement. Et que c’est elle qui, après avoir échangé quelques mots, a décidé de lui faire face en écrivant un message sur son compte Instagram. Ainsi commença la relation, qui une fois consolidée fut officiellement présentée dans le salon de Susana Gimenez, en octobre 2019.

«C’est une longue histoire, je l’ai vu pour la première fois dans une émission de couple de Nico Occhiato et là je l’ai aimé. Puis je l’ai revu dans Une minute pour gagner. Et un jour, je vais dans le studio de mon émission, où il y avait plusieurs participants en train de répéter, et je le vois et je dis: «C’est le garçon à la télévision. Là, j’ai fait une radiographie complète. Quand il s’est présenté pour participer à Le juste prix le cancherito a d’abord été fait. J’ai adoré mais je ne pouvais rien dire, je me montre toujours debout avec tous les participants. J’ai demandé à l’un des producteurs de me procurer ses données et plus tard, lorsqu’il était dans ma voiture, je lui ai envoyé un message “L’ancien coiffeur a rappelé à cette occasion.

Il y a quelques jours, une adepte avait fait un commentaire mal placé sur une photo qu’elle avait partagée. “Tu es moche mais je t’attraperais quand même” Une personne lui a écrit dans une histoire Instagram. L’actrice a été rapide aux réflexes et ne s’est pas tue: “Je suis moche mais je choisis toujours avec qui”. Mais il n’était pas question, puisqu’il a décidé de prendre une capture d’écran du dialogue et de l’afficher sur son mur, d’exposer le commentateur grossier, bien que de manière anonyme. Pour compléter l’idée, il a rappelé un conseil qu’il lui a donné Paulina Rubio: “Hahaha, fais attention avec moi, alors ils t’invitent si tu sais comment je vais, m’a-t-il dit une fois”, il a écrit délirant au chanteur mexicain. Son attitude a été célébrée par beaucoup de ses partisans, y compris certaines célébrités telles que Céleste Cid, Connie Ansaldi et Julieta Nahir Calvo.

En septembre dernier, Lizy avait déclaré qu’elle avait pris la décision de traiter son document avec son identité de genre féminine, même si il y a longtemps qu’elle avait refusé de le faire: «J’ai parlé avec un fonctionnaire – je pense qu’il m’a dit qu’il était le mari de Carolina Papaleo– Il m’a dit de faire le DNI et ça m’a donné envie. Mais plus qu’une question de sexe, une question d’ajouter le nom de famille de ma mère: Gallardo. Pour cela et, accessoirement, puisque je suis je le change. Ce qui me donne confiance, c’est après être allé au registre de la propriété, à la banque, à la carte », avait souligné dans une note avec Catherine Dlugi.

JE CONTINUE DE LIRE

Lizy Tagliani a révélé le message violent qu’un adepte lui a envoyé en privé et a décidé de répondre: “Je suis moche mais …”

Le jour de son anniversaire, Pampita a confirmé qu’elle était enceinte d’une fille: “Cette famille va être encore plus grande.”