New York, 4 janvier . .- Le prix du pétrole intermédiaire du Texas (WTI) s’est ouvert ce lundi avec une hausse de 0,7%, à 48,86 dollars le baril, le marché en attendant la réunion télématique sur production célébrée par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés.

À 09h05 heure locale (14h05 GMT), les contrats à terme WTI pour livraison en février ont augmenté de 34 cents par rapport à la clôture de la veille.

Le brut de référence aux États-Unis s’est négocié positivement au début de sa première session de l’année, sous l’effet de la faiblesse du dollar et des attentes fixées lors de la réunion de l’alliance OPEP + pour fixer le niveau de l’offre le mois prochain.

Après la récente entrée en vigueur d’une modeste augmentation de 500 000 barils par jour (bj), le groupe envisage la possibilité de ne pas appliquer une nouvelle hausse similaire en février en raison de la forte expansion du covid-19 dans certains pays.

“Il semble que les marchés tiennent compte du fait que les objectifs de production ne changeront pas ce mois-ci. Cependant, si un désaccord surgit et que la réunion dure plus d’un jour, les prix du pétrole pourraient être corrigés d’ici à la situation est plus évidente », a déclaré l’analyste d’Oanda Jeffrey Haley dans une note.

Le Texas, une référence aux États-Unis, a clôturé l’année à 48,52 $, à un niveau similaire à celui du début du mois de mars, alors qu’une tendance à la baisse avait déjà commencé en raison de l’épidémie de covid-19 en Chine mais plus tôt le naufrage d’avril en raison des confinements dans le reste de la planète.

Les experts conviennent que covid maintient une incertitude persistante dans le secteur, en particulier parce qu’en Europe et aux États-Unis, la vitesse à laquelle la population sera vaccinée et la durée des graves verrouillages qui pèsent désormais sur la demande sont inconnues. .