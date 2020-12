A 09h05 heure locale (14h05 GMT), les contrats à terme WTI pour livraison en janvier ont perdu 36 cents par rapport à la clôture de la veille, alors qu’ils avaient progressé de 1,34%. . / EPA / ETIENNE LAURENT / Archives

New York, 16 décembre . .- Le prix du pétrole intermédiaire du Texas (WTI) a ouvert ce mercredi avec une baisse de 0,76%, à 47,26 $, après l’annonce d’une augmentation des stocks de brut en États Unis.

A 09h05 heure locale (14h05 GMT), les contrats à terme WTI pour livraison en janvier ont perdu 36 cents par rapport à la clôture de la veille, alors qu’ils avaient progressé de 1,34%.

Les informations sur l’état d’avancement des négociations pour l’approbation d’un deuxième plan de relance aux États-Unis n’ont pas suffi à maintenir la hausse des prix du pétrole tôt le matin.

Les données de l’Institut américain du pétrole (API) ont montré une augmentation des stocks de brut au cours de la semaine se terminant le 11 décembre de près de deux millions de barils, ce qui a fait baisser les prix au début de l’année. ouverture des marchés.

Les stocks d’essence et d’autres distillats ont également augmenté, autre exemple de l’impact que les nouvelles mesures de confinement ont dans certains États pour contenir l’augmentation des cas aux États-Unis, qui a déjà dépassé les 300000 décès dus au covid-19.

Le marché a déjà calculé l’actualité des vaccins contre les coronavirus dans ses calculs, après que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ait confirmé mardi l’innocuité et l’efficacité du vaccin développé par Moderna, dans une première analyse préalable à l’autorisation.

Avec cela, on s’attend à ce que le vaccin soit approuvé rapidement et que son utilisation puisse commencer dans les prochains jours, ce qui s’ajouterait à celui de Pfizer et BioNTech, déjà distribué depuis lundi.

«Le marché de l’énergie regarde au-delà du pessimisme du court terme et cherche la lumière au bout du tunnel», a commencé Robert Yawger, directeur de l’énergie chez Mizuho Securities, et qui s’attend à de fortes hausses avec l’annonce d’un nouveau paquet de stimulus aux États-Unis