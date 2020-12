Panoramique & # 225; mica de la ville de Bogot & # 225; (Colombie), daté du 16 février 2019. . / MAURICIO DUE & # 209; AS CASTA & # 209; EDA / Archive

Ce mercredi 9 décembre, la Direction administrative nationale des statistiques (DANE) a livré des informations préliminaires correspondant au comportement économique de Bogotá, avec une coupure à septembre 2020.

Selon le rapport, au cours des neuf premiers mois de l’année, le produit intérieur brut (PIB) de la capitale colombienne il s’est contracté de 8,2% par rapport à la même période l’an dernier.

En outre, l’entité a constaté que le secteur du commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motos; transport et stockage; services d’hébergement et de restauration en baisse de 20,4% entre juillet et septembre.

La variation tient également compte du fait que les industries manufacturières diminué de 17,7% , où 1,6 point de pourcentage a été soustrait de la baisse totale, tout comme le secteur de la construction, où une baisse de 28,7% a été observée, et selon DANE, il a contribué pour 1,3 point de pourcentage à la variation annuelle de la valeur ajoutée .

Concernant le comportement correspondant au troisième trimestre 2020, dans sa série d’origine, Le PIB de Bogotá a chuté de 9,1%, lorsque la comparaison est faite avec la même période de 2019.

«Au troisième trimestre 2020, la valeur ajoutée des industries extractives a baissé de 19,2% par rapport à la même période en 2019. Par rapport au trimestre immédiatement précédent, la valeur ajoutée des industries extractives a augmenté de 7,3% dans sa série corrigée des effets saisonniers et calendaires “, a souligné le rapport.

De même, le document indiquait que le “Grossiste et détaillant; réparation de véhicules automobiles et de motos; transport et stockage; l’hébergement et les services de restauration ont diminué de 20,4%, contribuant pour -4,7 points de pourcentage à la variation annuelle de la valeur ajoutée

En revanche, parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui ont déjà enregistré un comportement économique pour la période allant de juillet à septembre, le résultat La Colombie c’est lui deuxième pire, n’étant dépassé que par le Royaume-Uni, où le PIB a chuté de 9,6%, suivi de Espagne, qui s’est classé troisième avec un 8,7%, la même valeur que celle de Mexique.

Les résultats du troisième trimestre montrent les signes de la reprise qui a eu lieu partout dans le monde, les baisses économiques au deuxième trimestre ayant dépassé 10% dans la plupart des pays. Cependant, cette reprise économique est menacée par les cas d’épidémie de covid-19 survenus dans différentes régions du monde, mais principalement en Europe.

