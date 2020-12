LA HAVANE (AP) – L’économie cubaine a chuté de 11% en 2020, principalement en raison de la contraction du tourisme, de la paralysie dérivée de la pandémie et des sanctions imposées par les États-Unis, ont annoncé jeudi les autorités.

Le vice-premier ministre et ministre de l’Économie, Alejandro Gil, a fait le point sur les finances devant les députés de l’Assemblée nationale monocamérale du pouvoir populaire, qui tiennent leur dernière session de l’année.

“Nous aspirions à recevoir environ cinq millions de visiteurs cette année, mais à la suite de la pandémie, de la fermeture des frontières et de l’intensification du blocus, 2020 ferme environ un million”, a déclaré Gil.

La session était dirigée par le président Miguel Díaz-Canel et le secrétaire du Parti communiste et ancien président Raúl Castro, qui sont également députés.

La contraction du produit intérieur brut (PIB) a été plus forte au deuxième trimestre, a expliqué Gil, et s’est progressivement améliorée au troisième et au quatrième.

Cuba a paralysé ses transports et ses classes, fermé ses frontières au tourisme, aux vols commerciaux, aux bars et restaurants, ainsi qu’aux ateliers et aux centres de travail publics et privés pour lutter contre les infections à coronavirus.

L’économie cubaine était affectée depuis 2019, avec des problèmes d’inefficacité et une augmentation des sanctions imposées par Donald Trump, qui a dicté plus de 200 mesures pour étouffer l’économie et pousser un changement de modèle politique.

Dans les rues, cela a entraîné des files d’attente pour obtenir de la nourriture, des pénuries, des augmentations de prix et un vaste marché noir.

Gil a indiqué que d’ici 2021 à compter de l’ouverture du tourisme – quelque deux millions de visiteurs pourraient arriver – et le dégel économique s’attend à une croissance comprise entre 6% et 7% du PIB.

Les autorités ont indiqué qu’à partir du 1er janvier, une réforme monétaire et salariale entrera en vigueur qui éliminera la double monnaie, de sorte que seuls les pesos cubains (CUP) resteront. Cependant, en parallèle, les magasins à un dollar ont été autorisés à capturer des devises fortes en raison de leur absence.

Le gouvernement a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une dollarisation de l’économie et Gil a assuré que 88% de ces ventes seront réalisées en 2021 en pesos cubains et un peu plus de 11% en devises étrangères.

Pour sa part, dans son discours de clôture, Díaz-Canel a souligné qu’en dépit de la crise provoquée par l’effondrement du PIB, le pays a atteint un contrôle relatif de la pandémie.

«Nous avons eu moins de nourriture, de transport, mais aussi moins d’infections, de maladies et de décès. Cela ne peut s’expliquer que parce que nous avons eu plus de justice sociale, plus de socialisme », a déclaré Díaz-Canel, qui a également évoqué le nouveau contexte qui s’ouvre depuis la prise de pouvoir par l’Américain Joe Biden, avec qui il espère avoir une relation respectueuse de les différences.

Les 600 députés de l’Assemblée ont également fixé un nouveau calendrier législatif pour des dizaines de normes qui doivent être approuvées ou adaptées dans le feu de la nouvelle Constitution approuvée en 2019, mais qui ont été laissées pour compte par la paralysie du COVID-19.

Au total, il est prévu qu’entre 2021 et 2022, quelque 25 lois et dispositions légales seront promulguées, dont une pour le bien-être des animaux, le logement, la communication sociale et la défense et la sécurité nationale, entre autres.

Pendant ce temps, le code de la famille controversé – qui a généré de nombreux débats populaires en raison de la reconnaissance des unions homosexuelles – sera reporté pour une étude plus approfondie, ont déclaré les parlementaires.

Andrea Rodríguez est sur Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP