Tokyo, 16 novembre . .- Le produit intérieur brut (PIB) du Japon a augmenté de 5% entre juillet et septembre derniers par rapport au deuxième trimestre de cette année, a rapporté aujourd’hui le gouvernement avec des données préliminaires.

Cette avancée contraste avec la baisse de 8,2% de l’activité économique au Japon enregistrée entre avril et juin de l’année dernière par rapport au premier trimestre de cette année, liée à l’impact économique de la pandémie de coronavirus, selon des chiffres officiels révisés.

Cependant, si l’on compare le PIB du Japon au troisième trimestre de l’année à la même période de 2019, l’activité a diminué de 5,8%, tandis qu’au deuxième trimestre la baisse d’une année sur l’autre était de 10,2%.

Avec l’augmentation de 5% du PIB au troisième trimestre de l’année par rapport au trimestre immédiatement précédent, le Japon a pu achever cette période avec la première variation positive depuis la croissance de 0,4% enregistrée au deuxième trimestre de 2019.

Depuis le quatrième trimestre de l’année dernière, le Japon affichait des taux d’évolution du PIB négatifs par rapport au trimestre précédent, alors en raison de la rétraction provoquée par l’augmentation de deux points de pourcentage de la TVA à partir d’octobre 2019.

Il y a un an, le PIB du Japon était resté stable au troisième trimestre par rapport au deuxième (0,0%); Dans le quatrième, en raison de l’augmentation de la TVA, elle a baissé de 1,8%, et entre janvier et mars 2020, l’activité économique a chuté de 0,6%, alors que le covid-19 se propageait.

Le Japon a signalé le premier cas de coronavirus le 16 janvier de cette année, mais la pandémie a mis des semaines à se propager, seul le premier décès étant signalé le 13 février, et les événements publics à grande échelle ont été annulés le 21 février.

Fin mars, le Japon a lancé un important veto migratoire, qui a généré une forte contraction dans le secteur du tourisme et le 7 avril, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire, qui était en vigueur jusqu’au 25 mai.

Cette mesure exceptionnelle, qui impliquait la fermeture de centres commerciaux, des restrictions sur les horaires des bars et des restaurants et la recommandation de ne pas faire de déplacements inutiles, a fortement souffert de l’économie japonaise.