La propriété privée est le droit principal de l’individu en tant que membre d’une société. Sans elle, il ne peut y avoir d’organisation sociale, ni de relations juridiques entre individus qui accordent à certains d’entre eux le droit de demander à d’autres la remise de quelque chose ou l’exécution d’un acte.

John Locke, par exemple, il a soutenu que «là où il n’y a pas de propriété, il n’y a pas de justice». Ludwig Von MisesDe son côté, il écrit que «si l’histoire pouvait nous apprendre quelque chose, ce serait que la propriété privée est inextricablement liée à la civilisation».

Pour le libéralisme, donc, il n’y a pas de liberté, de civilisation ou de justice sans propriété privée.

Dans ce contexte, le système fiscal d’un pays à constitution libérale comme l’Argentine devrait avoir pour seul ou principal objectif de collecter les fonds nécessaires au fonctionnement et à l’exercice de ses fonctions de base.

Et, étant donné que chaque impôt met une limite à l’un des droits individuels les plus élémentaires, la perception de l’impôt doit se faire dans le but de causer le moins de dommages possible.

Bien que cela fonctionne exactement comme cela depuis des siècles, les dernières décennies ont été témoins de deux phénomènes extrêmement négatifs pour les droits de propriété des personnes. Nous parlons, bien entendu, de l’utilisation des impôts pour promouvoir ou décourager certains comportements (par exemple, fumer, polluer l’environnement, manger de la «malbouffe», utiliser de l’argent liquide, etc.); et à l’utilisation des impôts pour «redistribuer la richesse» au nom de la «justice sociale».

Ce dernier argument a été fréquemment évoqué lorsqu’il s’agit de justifier les impôts sur le patrimoine personnel, en laissant de côté des questions fondamentales comme le fait que l’impôt sur la fortune décourage l’épargne et donc l’investissement, la productivité et le revenu. emploi. En fait, nous sommes confrontés à l’une des pires taxes qui aient jamais existé.

En effet, la taxe connue internationalement sous le nom d ‘«impôt sur la fortune» et que certains pays appellent «impôt sur la fortune» ou «impôt sur la propriété des particuliers» ne sert pas à collecter, ne crée pas d’incitations adéquates et ne favorise pas non plus la distribution richesse, bien au contraire.

C’est pourquoi nous disons toujours que l’impôt sur la fortune n’est rien de plus qu’un futur impôt sur la pauvreté.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le nombre de pays à fiscalité élevée de la malheureuse OCDE qui perçoivent ce type de taxe soit passé de 14 en 1996 à seulement 4 en 2017.

Pourquoi la tendance est à l’élimination de l’impôt sur la fortune

De nombreuses raisons expliquent ce phénomène au niveau mondial.

Parmi eux se trouvent les suivants:

– C’est une taxe qui, en la sanctionnant, réduit l’épargne globale de la population, réduit les investissements, et donc la croissance de l’économie, de la productivité et des salaires. Ce n’est pas quelque chose que nous disons, mais découle, entre autres sources, d’une étude menée par Asa Hansson en 2010, comparant les informations sur les impôts et la croissance de 20 pays membres de l’OCDE entre 1980 et 1999 et des simulations fiscales réalisées par le «Fondation fiscale» et «Institut IFO». Lorsque la France a abandonné cette taxe en 2017, le ministre français de l’Economie a expliqué qu’elle leur avait coûté, en perte d’investissements, le double de ce qu’ils avaient réussi à collecter. Bref, s’il est vrai que nous sommes confrontés à une taxe qui, à court terme, «attaque les riches», à moyen et long terme elle a un impact négatif sur les classes inférieures et moyennes que sur la classe supérieure, car ce sont classes qui dépendent davantage de la croissance de l’économie.

– C’est une taxe difficile à administrer pour les entités déclarantes (essentiellement parce qu’elle nécessite l’évaluation d’actifs qui ne sont pas toujours facilement valorisables), qui affecte généralement différents actifs de différentes manières et qui a historiquement un faible taux de conformité. Telles sont, par exemple, les raisons avancées par l’Autriche (1994), la Finlande (2006), la Suède (2007) et les Pays-Bas (2001) pour l’abandonner. La question de l’inégalité de traitement des actifs était la raison pour laquelle les tribunaux allemands ont déclaré ce prélèvement inconstitutionnel en 1997. En ce qui concerne le faible taux de conformité, dans la grande majorité des pays, il est parfaitement légitime d’attribuer des actifs à des structures fiduciaires irrévocables (telles que fiducies, fondations, etc.) et cesser de payer cet impôt par la suite.

– Un autre argument contre cette taxe tient au fait qu’il s’agit de la taxe la plus affectée par la soi-disant «concurrence fiscale» entre les pays. Dans de nombreux pays, il suffit de changer la résidence fiscale pour ne plus être un sujet obligé. Les exemples abondent.

– Pour le reste, en période de taux bas au niveau mondial, l’impôt sur la fortune devient véritablement confiscatoire.

Le seul pays où cet impôt semble fonctionner est la Suisse, mais c’est le cas parce que ce pays impose des impôts modérés sur les biens immobiliers et les revenus des sociétés et ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques. D’un autre côté, pratiquement tout fonctionne bien en Suisse.

La situation en Amérique latine

Bien que le monde ait abandonné cette taxe il y a longtemps, essentiellement pour les raisons mentionnées ci-dessus, dans certains pays d’Amérique latine, elle semble prendre de l’ampleur en raison des pertes causées par la pandémie que nous connaissons encore et de l’émergence de nouvelles. gouvernements populistes.

Jusqu’à présent, seuls trois pays d’Amérique (un continent qui en compte 35) appliquent un impôt sur la fortune, la propriété personnelle ou la fortune. Il s’agit de l’Argentine (qui a le taux le plus élevé et le minimum imposable le plus bas), la Colombie et l’Uruguay.

Dans le cas de l’Argentine, au moment où nous écrivons cette chronique, le pays se dirige à toute vitesse pour atteindre le triste record d’être le seul pays au monde à imposer non pas une fois, mais deux fois les actifs des gens.

En outre, des changements en la matière sont également en cours de discussion dans trois pays. Alors qu’au Pérou, un parti d’opposition minoritaire a présenté un projet d’impôt sur la fortune «ordinaire», en Argentine et au Chili, des propositions d’impôts «extraordinaires» sur les grandes fortunes ont été présentées.

Concernant le premier de ces projets (celui du Pérou), nous comprenons qu’il ne dispose pas des voix nécessaires pour son approbation, même si, en matière politique, la situation au Pérou est toujours incertaine et imprévisible.

Les cas de l’Argentine et du Chili présentent des différences notables entre eux, à savoir:

– En premier lieu, en Argentine, il existe déjà une taxe sur les biens personnels, avec laquelle cette taxe supplémentaire, qui affecte la même propriété, est clairement inconstitutionnelle.

– Deuxièmement, le minimum non imposable au Chili a été fixé à 22 millions USD (similaire à celui des États-Unis pour les droits de succession et en ligne avec ce qui est considéré comme une grande fortune au niveau bancaire).

– Enfin, au Chili, il existe une sécurité juridique, avec laquelle il est hautement probable que cette taxe “extraordinaire” et “ponctuelle” existe réellement. En Argentine, il existe de nombreux exemples d’impôts qui ont été approuvés pour une période déterminée et prolongés pendant des décennies (par exemple, l’impôt sur le revenu, l’impôt foncier, la taxe sur les chèques, l’augmentation du taux de TVA, etc.).

Autres problèmes liés à l’impôt supplémentaire sur la fortune qui est discuté en Argentine

Cependant, le fait que l’impôt en discussion à ce moment impute exactement les mêmes actifs qui ont déjà été soumis à un autre impôt présentant des caractéristiques similaires (article 1 du projet de loi) est un argument suffisant pour les juges de tout pays du dont la sécurité juridique est déclarée inconstitutionnelle, rien n’est si linéaire en Argentine.

Cependant, si l’on ajoute à ce «problème» les autres que comporte le projet de loi à l’étude, la conclusion est claire: c’est une taxe dont l’application sera rapidement poursuivie et dont l’application sera très difficile en pratique. .

Nous sommes confrontés à un privilège manifestement confiscatoire (article 4), qui doit également être calculé sur un patrimoine présumé (article 3) et qui vise à atteindre des sujets sur lesquels l’État argentin n’a pas compétence (article 2, paragraphe b).

En plus de ces inconvénients, qui à notre avis sont insurmontables, il y en a d’autres moins pertinents. Parmi eux, nous soulignons les suivants:

– Il n’a pas de minimum non imposable (une fois que 200 000 000 $ sont atteints, il est payé sur tous les actifs); Oui

– comprend les actifs exonérés dans le cas de l’impôt foncier.

Concernant l’argument selon lequel ce n’est pas une discussion très pertinente car nous sommes confrontés à une contribution extraordinaire, qui ne sera versée qu’une seule fois, rappelons-nous que:

– Impôt sur le revenu, a été approuvé pour un an en 1932;

– la dernière augmentation du taux de TVA (de 18% à 21%), a été approuvée en 1995 et ne devrait être valable qu’un an;

– la taxe sur les biens personnels (1991) est né avec une validité de neuf ans et l’année prochaine, il aura 30 ans; Oui

– Check Tax a été établi par la loi en 2001 valable jusqu’en décembre 2002.

Bien que tout puisse changer, l’histoire nous montre qu’il est plus probable que la taxe extraordinaire sur les grandes fortunes reste dans le temps, que le minimum qui détermine son imposition n’est pas mis à jour et que ceux qui ont un appartement de deux pièces en Cheval à bascule.

Cela, sans tenir compte du fait que – étant donné que l’économie n’est pas un ensemble de compartiments étanches, mais plutôt une série de vases communicants – la réalité est que la taxe sur les grandes fortunes sera payée dès le premier jour par notre ami de Caballito, à travers la taxe sur la valeur ajoutée et / ou d’autres taxes.

* L’auteur est fondateur et PDG de Untitled Strategic Legal Services.

