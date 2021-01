Un plan d’action contre le coronavirus présenté par le président élu Joe Biden a pour axe une campagne de vaccination de masse et une meilleure coordination entre tous les niveaux de gouvernement.

Monde de Miami / AP

La nation, divisée, est au milieu de la vague la plus dangereuse de la pandémie à ce jour. Plus de 380 000 personnes sont mortes dans le pays.

Biden espère que sa stratégie multidimensionnelle, qu’il prévoit de dévoiler dans un discours jeudi soir, permettra au pays de commencer sur la voie de la reprise après ses 100 premiers jours au pouvoir. “Ce sera difficile”, a déclaré Biden lundi après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin. “Ça ne sera pas facile. Mais nous pouvons le faire ».

Une approche plus disciplinée de la vaccination est le nouvel élément qui devrait changer la situation, mais il est loin d’être le seul. Biden appelle la population à surmonter le sentiment de fatigue causé par la pandémie et à s’engager à nouveau à porter des masques, à maintenir la distance sociale et à éviter les foules à l’intérieur. Cela reste le moyen le plus sûr d’endiguer la vague de COVID-19, qui a causé mardi plus de 4400 décès.

Biden a également déclaré qu’il demanderait au Congrès plus de fonds pour aider les États dans leurs campagnes contre la pandémie et pour remplir les coffres vides pour les services de base. Les législateurs démocrates font pression pour une relance économique avec un paiement de 2000 dollars à tous les Américains.

Le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le paquet COVID-19 de Biden serait le premier point à l’ordre du jour cette année.

Mais le plus grand défi pour Biden sera de “gagner le cœur et l’esprit des Américains à suivre son exemple”, a déclaré le Dr Leana Wen, un expert en santé publique et en médecine d’urgence.

Avec le soutien du Congrès et les connaissances des scientifiques, l’administration Donald Trump a livré deux vaccins efficaces et d’autres sont attendus. Mais un mois après les premières injections, la campagne de vaccination du pays se déroule lentement: seulement 10,3 millions de personnes ont reçu la première des deux doses, bien que plus de 29 millions de doses aient été délivrées.