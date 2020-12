Joe Biden a présenté son équipe de santé lors d’une cérémonie tenue à Wilmington, Delaware (REUTERS / Kevin Lamarque)

Dans le cadre de la présentation de son équipe Santé lors d’un événement à Wilmington (Delaware), Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a annoncé son plan de lutte contre le coronavirus pendant les 100 premiers jours d’administration: des masques pour tous, des écoles ouvertes et 100 millions de vaccins.

Le leader démocrate a soutenu que ce plan ce sera “l’un des défis opérationnels les plus difficiles et les plus coûteux de l’histoire” du pays.

Cependant, il a averti que les efforts de vaccination contre le covid-19 aux États-Unis “ralentiront et s’arrêteront”. si le Congrès n’obtient pas de financement d’urgence. “Il y a une réelle possibilité qu’après une première série de vaccinations, l’effort ralentisse et stagne … Nous avons besoin du Congrès pour terminer le travail bipartisan en cours ou des millions d’Américains pourraient attendre des mois de plus pour obtenir le vaccin.” , a-t-il indiqué.

Biden a également réitéré que son gouvernement promouvoir l’utilisation de masques dans tout le pays, et prévoyait qu’il s’efforcerait de rouvrir la plupart des écoles au cours des 100 premiers jours de gestion.

Concernant l’utilisation des masques, il a souligné: “Ce n’est pas une déclaration politique, c’est un acte patriotique”. En outre, il a expliqué qu’il doit être utilisé dans les endroits où il a autorité (bâtiments fédéraux, trains, avions et bus qui assurent le transport interétatique), tout en faisant pression sur les gouverneurs et les maires pour qu’ils fassent de même.

L’autre grand objectif de ses trois premiers mois à la Maison Blanche sera le retour des enfants à l’école, quelque chose qu’il considérait comme une «priorité nationale». Pour cela, il a également estimé que l’aide financière du Congrès sera cruciale.

Au cours de son discours, il a également défendu que les soins de santé sont «un droit pour tous et non un privilège pour quelques-uns». Il a également confirmé que l’épidémiologiste de la Maison Blanche, Anthony Fauci, continuera de faire partie de l’équipe des coronavirus pendant son mandat. Le président élu a également présenté son futur secrétaire à la Santé, l’Hispanique Xavier Becerra, et l’équipe en charge de la lutte contre la pandémie. Lors de leur présentation, il a affirmé qu’ils ont été «testés dans les moments de crise» et que «ils n’épargneront pas un seul effort pour maîtriser cette pandémie».

Dans ce sens, il a indiqué que les priorités de son équipe de santé seront «d’accélérer les tests, de réparer notre chaîne d’approvisionnement et de distribuer le vaccin».

Xavier Becerra, secrétaire à la Santé choisi par Joe Biden, s’est exprimé à travers une vidéo (REUTERS / Kevin Lamarque)

Becerra, actuel procureur général de Californie, est apparu par vidéo et a déclaré que “Personne ne devrait mourir seul dans un lit d’hôpital”. “Personne, personne ne devrait mourir seul dans un lit d’hôpital, avec des proches obligés de rester à l’écart”, a déclaré le responsable, d’origine mexicaine, de Californie par visioconférence.

Ce mardi, les États-Unis ont dépassé 15 millions d’infections confirmées et enregistrent déjà plus de 284 000 décès dus au covid-19, selon le dernier décompte de l’Université Johns Hopkins.

Les États-Unis, pays du monde le plus touché par la pandémie, ont connu une remontée notable des cas ces dernières semaines qui a contraint l’imposition de restrictions à la mobilité à plusieurs États, dont la Californie, le plus peuplé avec 40 millions d’habitants.

Dans ce contexte, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a confirmé mardi que le vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech protège fortement contre le virus, offrant ainsi le premier examen détaillé au monde de la preuves derrière les injections.

Le rapport de la FDA indique que la protection immunitaire contre le coronavirus est forte environ 10 jours (voir tableau) à partir de la première des deux doses, qui sont appliquées à 21 jours d’intervalle.

Les effets indésirables les plus courants dans l’étude, avec des dizaines de milliers de volontaires, étaient les réactions au site d’injection (84,1%), la fatigue (62,9%), les douleurs musculaires (38,3%), frissons (31,9%), douleurs articulaires (23,6%) et fièvre (14,2%).

