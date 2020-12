Le plan de vaccination contre Covid-19, qui a débuté il y a plusieurs jours dans la Grosse Pomme, continue d’avancer et depuis mercredi les travailleurs EMS à New York, considérés comme des travailleurs essentiels en première ligne de risque, ont déjà commencé à se faire vacciner. , dans le cadre de la première phase. De leur côté, les pompiers entameront le processus de vaccination mardi 29 décembre prochain, dans le cadre de l’étape 2 de la vaccination à New York.

Après avoir assisté aux premières vaccinations du service d’incendie de la ville (FDNY), le commissaire aux incendies, Daniel A. Nigro, avait bon espoir que bientôt la ville pourrait être dans un meilleur endroit en ce qui concerne l’épidémie de coronavirus que jusqu’à présent. Il a déjà laissé un total de 357 749 infections, 20 081 décès confirmés et 4 761 décès probables liés au COVID.

Le vaccin destiné aux membres du FDNY, l’une des agences les plus durement touchées par l’épidémie, intervient juste après avoir appris que 12 de ses travailleurs sont morts du coronavirus et que 5800 ont été infectés depuis le début de la pandémie.

«C’est une belle journée pour le FDNY. La science a répondu à l’appel à l’aide de notre ministère et de tous les travailleurs de la santé de première ligne, et a produit un vaccin pour lutter contre cette maladie mortelle », a déclaré Nigro. «Je recommande vivement à tous nos membres de se faire vacciner contre le COVID-19 par l’intermédiaire du Ministère pour se protéger eux-mêmes, leurs collègues et leurs proches.

Le commissaire a noté qu’il est également vital que les premiers intervenants et les pompiers soient vaccinés, afin de garantir que FDNY continue de protéger et de prendre soin de la ville. Jusqu’à présent, on estime que seulement 60% de ses membres prévoient de se faire vacciner, car il n’y a pas de mandat obligatoire, et un total de 3 000 personnes ont déjà un rendez-vous pour le faire.

Ils en vaccineront 450 par jour

Le service d’incendie a indiqué qu’il avait la capacité de vacciner jusqu’à 450 membres par jour à trois endroits.

«Les vaccins (de Moderna) ne sont pas obligatoires, mais sont fortement recommandés. Il est recommandé que même ceux qui ont eu COVID-19 et récupéré, ou ceux qui ont des anticorps, reçoivent toujours le vaccin pour éviter la réinfection », a mentionné le FDNYC, avertissant que 28 jours après avoir administré la première dose, il est nécessaire d’obtenir la deuxième

Mary Merced, qui a travaillé comme première intervenante EMS pendant 27 ans, a été l’une des premières travailleuses à se faire vacciner mercredi et a profité de l’occasion pour appeler les New-Yorkais à suivre ses traces, le moment venu.

«C’est très important pour moi, ma famille et mes petits-enfants. C’est un élément important pour se faire vacciner. Les gens ont peur et doutent, mais c’est important, j’espère que tout le monde, y compris le public et ma famille, se fera vacciner », a déclaré le sauveteur latino.

De même, son collègue Edwin Méndez, qui travaille également comme sauveteur depuis 28 ans, a déclaré que l’une des grandes motivations pour se faire vacciner est de continuer à servir sa communauté.

«Merci au ministère de la Santé d’avoir été l’un des premiers à nous donner ce vaccin. J’espère que beaucoup de mes collègues le suivront, car le plus important est de continuer à travailler et de rester en bonne santé », a ajouté l’hispanique.

D’autre part, il a été annoncé que les membres du NYPD feraient bientôt partie du groupe de travailleurs qualifiés pour recevoir le vaccin COVID.

Cela a été révélé par le commissaire du département de police de New York, Dermot Shea, qui a évoqué la question.

“Ce ne sera pas obligatoire, ce sera similaire à ce que nous faisons avec le vaccin contre la grippe”, a déclaré le responsable. “Nous prévoyons que notre première livraison (de vaccins), comme je l’ai dit, n’est pas dans le premier tour, mais ce sera à la fin décembre ou début janvier.”

Shea a expliqué que les civils en uniforme et les civils du NYPD recevront également des vidéos informatives où tous les doutes concernant la vaccination seront expliqués, et souligna que le processus sera complexe.

«Nous sommes dans le processus logistique avec le Département de la Santé pour savoir combien seront dans le premier groupe. Nous comprenons que ce sera un processus à deux injections. Nous sommes une agence de 54 000, 55,00 (personnes) et cela nécessite beaucoup de logistique pour savoir qui va le mettre, comment ils vont le mettre et les informer de la sécurité du vaccin », a conclu le chef du NYPD.