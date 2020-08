La revendication: les plans fiscaux de Biden et Harris augmenteraient les taux d’une famille gagnant 75000 $ ou 3000 $ toutes les deux semaines

Des publications virales sur Facebook affirment que les taux d’imposition pour certaines familles doubleraient si le démocrate Joe Biden était élu président.

«Le taux d’imposition des bidens sur une famille gagnant 75 000 dollars passerait de 12% à 25%», lit-on dans un article du 16 août qui a été partagé plus de 126 000 fois. « LAISSER CELER DANS TOUT CE QUE VOUS ROULEZ AVEC LES SUPPORTERS BIDEN. »

D’autres utilisateurs de Facebook ont ​​partagé des versions similaires du mème en texte brut qui a remporté des centaines de partages. La réclamation a fait son chemin sur Twitter.

Un autre mème centré sur les politiques fiscales proposées par le vice-président de Biden, le sénateur Kamala Harris, D-Californie, a fait le tour sur Facebook ce mois-ci. Un message du 23 août sur la page Facebook d’Aaron Hughes qui est devenu viral présente une capture d’écran d’un segment de Fox Business Network des politiques économiques proposées par Harris, lancée lors de sa campagne pour la présidence.

Au-dessus de la capture d’écran se trouve une déclaration concernant l’augmentation de l’impôt sur le revenu suggérée par Harris à 39,6% pour les revenus les plus élevés.

« Disons que votre salaire brut aux deux semaines est de 3 000 $ que vous donnez à ces tristes sacs 39,6%, soit 1 188 $. Près de la moitié de votre chèque de paie !!! Oubliez de nourrir votre famille après avoir payé toutes vos factures! Êtes-vous VRAIMENT d’accord avec ça ?? ? » la déclaration lit.

Le meme a été publié sur la page Facebook de Project Republic plus tard le même jour. Project Republic est une société de médias qui soutient le président Donald Trump, selon sa biographie Twitter.

USA TODAY a contacté les utilisateurs pour obtenir des commentaires. Hughes n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur son poste dans une réponse.

Les taxes ne doubleraient pas, selon les analyses

Un taux d’imposition fédéral de 12% s’applique aux familles qui gagnent jusqu’à 80 250 $ ou aux individus qui font jusqu’à 40 125 $, selon l’Internal Revenue Service. Bien que les publications affirment que ce taux augmenterait, les taux d’imposition des familles gagnant 75000 dollars par an resteraient les mêmes dans le cadre du plan de Biden.

Garrett Watson, analyste politique principal à la Tax Foundation, a déclaré à USA TODAY par courrier électronique que la réclamation utilise la tranche d’imposition de 12% en vertu de la loi actuelle, qui varie de 19750 $ à 80250 $ de revenu imposable pour ceux qui déposent conjointement.

Les publications prétendent que le taux d’imposition reviendrait à ce qu’il était avant la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi, qui était de 25% pour les cododéclarants qui gagnaient 75900 $ à 153100 $ de revenu imposable pour 2017, a déclaré Watson.

« Biden a déclaré qu’il abrogerait les réductions d’impôt individuelles pour ceux qui gagnent 400 000 dollars », a déclaré Watson. « Bien qu’il n’ait pas déclaré explicitement qu’il soutiendrait l’extension des taux restants de TCJA, lorsqu’ils expireront à la fin de 2025, il est incorrect de dire que l’augmentation de ces taux fait partie de ses propositions fiscales pour le moment. »

Watson a déclaré que même si la proposition de Biden incluait une abrogation complète des tarifs TCJA, les affirmations ne seraient pas correctes.

« Un déclarant conjoint gagnant 75 000 USD de revenu imposable serait dans la tranche d’imposition de 15%, et non dans la tranche de 25%. Pour les célibataires gagnant 75 000 USD, l’abrogation complète de la TCJA signifierait passer d’un taux d’imposition marginal supérieur de 22% à 25%. taux », a déclaré Watson.

Un seul contribuable qui gagne 3 000 $ toutes les deux semaines – tel que décrit dans la réclamation Harris – gagne 78 000 $ par année. Les gens de cette tranche de revenu ne renonceraient pas à «la moitié de leur salaire» dans le cadre du plan fiscal proposé par les démocrates.

Le plan de Biden augmente les impôts des particuliers et des entreprises à revenu élevé

Des analyses similaires du plan fiscal de Biden indiquent que les taux d’imposition des sociétés augmenteraient.

« Biden augmenterait le taux d’imposition des sociétés de 21 à 28% », a estimé le Comité pour un budget fédéral responsable, et son plan fiscal augmenterait entre 3,35 billions de dollars et 3,67 billions de dollars sur une décennie s’il était pleinement adopté à partir de 2021.

Sur la base des informations publiées par la campagne Biden et des conversations avec son personnel, le Centre de politique fiscale a constaté que «les contribuables à revenu élevé seraient confrontés à une augmentation des charges sociales et du revenu».

Le taux d’imposition le plus élevé est de 37% pour les contribuables célibataires individuels dont le revenu est supérieur à 518 400 $ et de 622 050 $ pour les couples mariés déposant conjointement, selon l’IRS.

La Fondation fiscale et le Comité pour un budget fédéral responsable ont déclaré que Harris et Biden avaient proposé de relever le taux marginal d’imposition le plus élevé à 39,6%.

La capture d’écran de Fox Business Network indique avec précision que Harris a proposé d’augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 35% et d’imposer un taux d’imposition financière de 0,2% sur les transactions boursières et un taux de 0,1% sur les transactions obligataires en tant que candidat, selon la Fondation fiscale. .

Les détails concernant la «taxe supplémentaire de 4% sur les ménages de 100 000 $ et plus» n’ont pas été inclus. Selon The Tax Foundation, Harris a lancé une prime d’assurance basée sur le revenu de 4% sur les ménages gagnant plus de 100 000 $ par an pour financer son plan «Medicare for All».

Biden a déclaré qu’aucune nouvelle taxe ne serait augmentée pour quiconque gagne moins de 400000 dollars

L’ancien vice-président a déclaré qu’une augmentation des impôts pour ceux qui gagnent moins de 400 000 $ ne faisait pas partie de son plan.

Dans une interview conjointe avec Harris, Biden a déclaré à ABC News: « Je vais augmenter les impôts pour quiconque gagne plus de 400 000 dollars », et quiconque gagne moins que cela ne devra faire face « à aucune nouvelle taxe ».

Dans une interview accordée à CNBC en mai, Biden a déclaré: « Personne ne gagnant moins de 400 000 dollars ne verra son impôt augmenté. Période. »

Le Washington Post a rapporté en mai sur l’annonce de Biden qu’il était ferme de ne pas augmenter les impôts de la classe moyenne.

La campagne Biden n’a pas pu être contactée pour commenter. Le porte-parole de la campagne, Michael Gwin, a déclaré à . que Biden avait clairement indiqué que personne ne gagnant moins de 400,00 $ ne verrait ses impôts augmentés.

« De plus, Biden accordera à des millions de familles de la classe moyenne une réduction d’impôt grâce à de nouveaux crédits remboursables qui réduisent le coût de l’assurance maladie, aideront les acheteurs d’une première maison à acheter une maison et aideront les familles de travailleurs à payer la garde d’enfants », a déclaré Gwin.

Notre décision: Faux

Cette affirmation est FAUX, d’après nos recherches. Biden a déclaré qu’il n’augmenterait pas les impôts des personnes gagnant moins de 400 000 dollars par an. Un contribuable gagnant 75 000 $ ou 3 000 $ toutes les deux semaines ne passerait pas à une tranche d’imposition plus élevée, comme on le prétend. Les analystes ont conclu que le plan fiscal de Biden s’appliquerait aux particuliers et aux entreprises riches.

