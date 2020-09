Ceux qui espèrent découvrir les séquoias emblématiques du parc d’État de Big Basin Redwoods en Californie vont devoir attendre.

Le département des parcs d’État de Californie a confirmé aux États-Unis AUJOURD’HUI dans un communiqué vendredi que le parc devrait rester fermé au public pendant au moins un an après que les incendies de forêt aient causé d’importants dégâts, détruisant son siège historique, son lodge, son poste de garde forestier, ses installations de camping et ses forêts. .

Selon le ministère, de nombreux arbres du parc restent instables et doivent subir des tests de résistance pour les tempêtes hivernales, le vent, l’érosion des sols et les inondations possibles dans les zones brûlées.

Le ministère a ajouté qu’il évalue toujours les dommages causés par le feu et qu’il prévoit une longue reprise.

Selon un communiqué de presse du 28 août du département, deux des plus grands séquoias du parc, appelés la mère et le père de la forêt, ont été touchés par les incendies, mais restent généralement en bonne santé. L’arbre automatique, connu pour son grand trou au centre, a subi des dommages modérés à importants, mais il est toujours debout.

Un incendie brûle dans le creux d’un vieux séquoia à Big Basin Redwoods State Park, en Californie, le 24 août.

Le communiqué a également noté que les séquoias anciens ont subi des incendies à plusieurs reprises au cours des siècles et que l’écorce épaisse et la composition chimique des séquoias côtiers matures les rendent très résistants aux incendies.

Bien que les séquoias plus jeunes qui n’ont pas développé d’écorce mature soient plus vulnérables, tous les séquoias sont capables de repousser de leurs racines ou de bourgeons non germés recouvrant l’arbre, et même les arbres qui semblent totalement brûlés peuvent complètement récupérer avec le temps, a ajouté le communiqué.

L’incendie du CZU Lightning Complex, responsable des dégâts du parc, a consommé plus de 85 000 acres et n’est contenu qu’à 48% vendredi, brûlant au sud de San Francisco près de Santa Cruz.

Road trip en séquoia de Californie: 5 façons mémorables de découvrir les arbres massifs

Fondé en 1902, le parc d’État de Big Basin Redwoods est le plus ancien parc d’État de Californie, préservant plus de 18 000 acres. Ses séquoias géants, âgés de 1 000 à 2 500 ans, ont attiré des touristes et des amoureux de la nature du monde entier. Le parc indique qu’environ 250 000 visiteurs viennent au parc chaque année et que des millions de personnes ont parcouru le sentier Redwood.

L’histoire continue

« Ces arbres sont incroyables », a déclaré Mark Finney, un forestier chargé de la recherche au Service forestier des États-Unis au Montana, qui a étudié les séquoias en tant qu’étudiant diplômé à l’UC Berkeley au San Jose Mercury News. « Les séquoias sont une lignée ancienne. Il y en a des fossiles datant d’il y a des dizaines de millions d’années. Ce n’est pas le même genre de créature que nos autres arbres. Ils ont beaucoup vécu. »

Comment les séquoias anciens dans le plus ancien parc d’État de Californie, survivre aux incendies de forêt

Contributeur: Ryan W. Miller

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Big Basin Redwoods State Park prévoit de fermer pendant un an après les incendies