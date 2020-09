Le plus grand incendie de forêt de l’histoire de la Californie s’est encore aggravé lorsqu’il a fusionné avec un autre pour créer un monstre 746607 qui fait rage dans deux forêts nationales, ont annoncé vendredi les autorités.

L’incendie du complexe d’août sur 472185 acres a fusionné cette semaine avec l’incendie d’Elkhorn, qui a brûlé plus de 255000 acres, ont déclaré des responsables du US Forest Service. .

Les incendies de forêt dans les forêts nationales de Mendocino et Shasta-Trinity, dans le nord de la Californie, ont été placés sous l’égide de l’incendie complexe d’août, qui a provoqué une série de coups de foudre le 17 août, a déclaré Anne Grandy, porte-parole du service forestier.

L’incendie nouvellement étendu était à environ 25% contenu ou entouré, selon les rapports quotidiens sur les incendies du service forestier.

En relation:

L’incendie complexe d’août est le produit de plus de 37 incendies distincts qui se sont allumés le mois dernier, stimulés par des températures à trois chiffres et des vents secs au large pendant le week-end de la fête du Travail.

Jeudi, le complexe d’août a remplacé l’incendie du complexe Mendocino en 2018, qui a brûlé plus de 459000 acres, le plus grand de l’histoire de l’État. Il est géré par deux équipes fédérales et une du Département des forêts et de la prévention des incendies de Californie, a déclaré Grandy.

De plus, 233 militaires de la base commune Lewis-McChord dans l’État de Washington ont participé à la fusillade, a déclaré le Centre national de coordination interinstitutions dans un communiqué. Ils travaillaient comme équipes manuelles et équipes de nettoyage loin des flammes, a déclaré Grandy.

« Ce n’est pas le travail le plus glamour, mais c’est un travail vraiment important », a-t-elle déclaré.

Plus de 1 400 pompiers ont été affectés à l’incendie du complexe d’août, qui a endommagé ou détruit 26 bâtiments et causé un décès, un pompier dont le véhicule s’est renversé le mois dernier.

Au moins 19 décès ont été liés aux incendies de forêt en Californie le mois dernier, selon un décompte de NBC News. Des équipages à travers l’État luttent contre plus de deux douzaines d’incendies de forêt majeurs.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré vendredi à NBC « Nightly News » que le changement climatique était responsable de la destruction.

L’histoire continue

« La Californie, la côte ouest des États-Unis, qui comprend Washington et évidemment l’Oregon, vit ce que les gens ont prédit qu’il se produirait en 2040, 2050, mais nous le vivons aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le US Forest Service a fermé les 18 forêts nationales de Californie vendredi après en avoir fermé huit lundi en raison du danger posé aux amateurs de plein air. Il rend plus de 20 millions d’acres de parcs nationaux interdits au public.

À travers l’Ouest et l’Alaska, près de 28 000 pompiers et personnel de soutien luttaient contre 100 grands incendies qui ont brûlé plus de 4,5 millions d’acres, selon le National Interagency Fire Center.

Dans l’Oregon, 36 incendies carbonisés sur 863 794 acres, selon les données de l’État vendredi. Cinq décès depuis fin août ont été attribués à des incendies de forêt, selon un décompte de NBC News.

À Washington, 10 grands incendies brûlaient vendredi, ont déclaré des responsables de l’État. Un décès a été attribué à des incendies de forêt, selon un décompte de NBC News. Un incendie a détruit lundi 80% de la petite ville de Malden, anéantissant son bureau de poste, ses pompiers, son hôtel de ville et sa bibliothèque, ont déclaré des responsables du shérif.

Le gouverneur Jay Inslee a également blâmé le changement climatique.

« Ce ne sont pas seulement des incendies de forêt, ce sont des incendies climatiques », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse.

Les prévisionnistes ont déclaré que des conditions météorologiques favorables dans la région de l’incendie complexe d’août avec des sommets dans les années 80, des brises côtières et une humidité plus élevée apporteraient un certain soulagement.

Les températures ont été plus fraîches que prévu car la fumée a bloqué le soleil, a déclaré Scott Rowe, météorologue au Service météorologique national.