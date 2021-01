Vidéo: @m_ebrard / Twitter.

Ce mardi, un nouveau lot de 439 729 vaccins contre le COVID-19 est arrivé au Mexique, le plus nombreux à ce jour. Ces doses développées par Pfizer et BioNTech sont arrivées à l’aéroport international de Mexico et seront distribuées sur tout le territoire national pour débuter la phase de vaccination de masse des personnels de santé.

Il s’agit du cinquième envoi de vaccins que le pays reçoit et, selon le président Andrés Manuel López Obrador, il sera utilisé pour vacciner tous les travailleurs du secteur de la santé dans les 32 États du pays.

«Le but est de vacciner, dans les quatre prochains jours, plus de 400 000 pour atteindre environ 500 000. Je vous rappelle également que plus de 40 000 personnes arriveront mardi prochain, ceci uniquement de Pfizer et qu’elles commenceront à arriver d’autres sociétés pharmaceutiques », a déclaré le président mexicain, qui l’a qualifiée de bonne nouvelle.

Lors de sa conférence du matin, il a souligné que ces doses sont «les plus efficaces pour ne pas tomber malade, pour nous protéger. C’est ce qui ne donnera pas la tranquillité d’esprit face à cette terrible pandémie. C’est une bonne nouvelle que ce plan de vaccination commence déjà en masse », a déclaré López Obrador.

Information en développement …