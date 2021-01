Les travailleurs quittent l’usine de volaille JBS SA après que l’entreprise a été touchée par une épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Passo Fundo, dans l’État de Rio Grande do Sul, au Brésil. 24 avril 2020. REUTERS / Diego Vara

Par Jamie McGeever

BRASILIA, 4 janvier (.) – Le rythme de l’expansion du secteur manufacturier brésilien a ralenti en décembre pour un deuxième mois, à son plus bas niveau depuis juillet, selon une enquête publiée lundi auprès des directeurs d’achat.

La plupart des sous-indices clés, y compris l’emploi et les nouvelles commandes, indiquaient une expansion continue, quoique à un rythme plus faible. Cependant, indiquant que l’élan pourrait bientôt s’accélérer, le futur indice de production a grimpé à son plus haut niveau en près de deux ans.

L’indice IHS Markit des directeurs d’achat (PMI) est tombé à 61,5 contre 64,0 en novembre. Ce chiffre marque le septième mois consécutif de croissance, mais c’est la deuxième baisse consécutive depuis le sommet de la série de 66,7 atteint en octobre.

Une lecture supérieure à 50 implique une expansion, tandis qu’une lecture inférieure à ce seuil implique une contraction.

La fabrication et l’industrie ont conduit la reprise de la plus grande économie d’Amérique latine après la pire crise du COVID-19 beaucoup plus rapidement que les services.

«Les fabricants brésiliens ont signalé une nouvelle augmentation de leurs nouvelles affaires en décembre, les entreprises augmentant la production, l’emploi et les achats d’intrants dans une course pour reconstituer les stocks et répondre aux besoins actuels de la demande», a déclaré Pollyanna De Lima, directrice. associé en économie chez IHS Markit.

«Pour l’avenir, les entreprises étaient optimistes quant à une augmentation des niveaux de production en 2021, mais les espoirs reposaient sur la fin de la pandémie COVID-19, l’approbation des réformes gouvernementales et une amélioration de la disponibilité des matériaux. il ajouta.

(Reportage de Jamie McGeever, édité en espagnol par Gabriela Donoso)