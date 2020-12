16/03/2019 Le poisson d’avril avec qui Terelu Campos a fini par pleurer. MADRID, 26 (CHANCE) Bien que cette année ne soit pas un peu de grâce et que nous devions attirer la positivité à chaque pas que nous faisons, le sens de l’humour ne peut pas manquer. Dans l’après-midi de ce samedi, le programme Viva la vida a publié une blague pour les Saints Innocents à Terelu Campos qui nous a laissés sans voix parce que même nous avons eu peur de voir ce qui s’est passé dans la maison de Campos. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD SALVAME

Bien que cette année ne soit pas un peu de grâce et que nous devions attirer le positivisme à chaque pas que nous faisons, le sens de l’humour ne peut manquer. Dans l’après-midi de ce samedi, le programme Viva la vida a publié une blague pour les Saints Innocents à Terelu Campos qui nous a laissés sans voix parce que même nous avons eu peur de voir ce qui s’est passé dans la maison de Campos.

Alejandra Rubio se réunit avec sa tante Carmen pour faire une blague, lors d’un repas, à sa mère … et la vérité est que de très mauvais goût car Terelu Campos a interrompu la soirée spéciale qu’elle avait avec sa sœur et sa fille .

La fille du présentateur lui a fait un test de grossesse positif. Terelu Campos était essoufflée lorsqu’elle a eu le test dans la paume de sa main et a pensé, pendant un instant, que sa fille était enceinte et que dans quelques mois, elle deviendrait une si jeune mère.

Regardez la tête humaine que Terelu Campos a commencé à tirer des conclusions d’elle-même: “Maintenant je comprends pourquoi elle veut manger un hamburger maintenant, alors qu’elle n’a jamais mangé ça” … elle parlait avec sa sœur Carmen Borrego. Tirant des conclusions par elle-même, elle se retrouve avec un visage effrayé au repas qu’elle appréciait.

Très inquiète, Terelu Campos lui dit que ce n’est pas le moment car elle est très jeune, nous sommes en pleine pandémie et cela pourrait être risqué. Lorsque Pablo, un autre complice du repas, entre et raconte INOCENTE à la fille de María Teresa Campos, la collaboratrice fond en larmes à cause de la peur que sa fille et sa sœur lui avaient donnée.

Un mauvais goût en bouche qui sans aucun doute Terelu Campos l’a pris de la meilleure façon, en soutenant sa fille, mais il va falloir attendre pour vivre ce moment dans la vraie vie.