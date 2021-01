.

Howard Liebengood, un policier du Capitole des États-Unis qui a répondu aux violentes émeutes de mercredi, est décédé à l’âge de 51 ans.

La police du Capitole des États-Unis (USCP) a confirmé la mort de Liebengood dans un communiqué dimanche matin. La cause du décès n’a pas été immédiatement révélée, même si certains médias ont déclaré qu’il s’agissait d’un suicide.

“La police du Capitole des États-Unis est profondément attristée par la mort le 9 janvier 2021 de l’officier Howard Liebengood, 51 ans. Il a été affecté à la Division du Sénat et travaille au Ministère depuis avril 2005. Nos pensées et nos prières vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues. Nous demandons que la vie privée de votre famille et des autres responsables de l’USCP soit respectée pendant cette période extrêmement difficile.“A déclaré l’USCP.

REUTERS / Stephanie Keith / Fichier photo

Selon le syndicat USCP, Liebengood “faisait partie des officiers qui ont répondu aux émeutes du Capitole des États-Unis le 6 janvier».

Liebengood est le deuxième policier du Capitole à mourir quelques jours après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment pour tenter de bloquer la certification de la victoire électorale de Joe Biden. Liebengood faisait partie de la police du Capitole des États-Unis (UCSP) depuis avril 2005 et était affecté à la division du Sénat.

Brian Sicknick, Un autre policier, est décédé jeudi après avoir été frappé à la tête avec un extincteur lors des émeutes. Sicknick était la cinquième personne à mourir des suites de l’insurrection de mercredi, mais il était le seul policier; les quatre autres étaient tous des fans de Trump.

Information en développement …