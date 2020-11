Le Front Polisario a déclaré aujourd’hui avoir tiré sur quatre bases et deux points de surveillance marocains situés dans le mur de séparation construit dans le désert. . / Javier Otazu / Archives

Rabuni (camps de réfugiés sahraouis en Algérie), 13 novembre . .- Le Front Polisario a déclaré aujourd’hui avoir tiré sur quatre bases et deux points de surveillance marocains situés sur le mur de séparation construit dans le désert en réponse à l’attaque qui Ce matin, l’armée marocaine s’est lancée au poste frontière de Guerguerat, qui sépare la Mauritanie des territoires occupés du Sahara occidental.

Dans un communiqué envoyé à Efe, les dirigeants militaires du Polisario ont affirmé que l’offensive était concentrée sur la base militaire numéro 23 (Mahbes), la base militaire numéro 4 (Hauza), la base militaire numéro 17 (Ausred) et la base militaire numéro 18, ainsi que les belvédères 71 et 172 dans ce qu’il considère comme une déclaration de guerre au Maroc.

“Nos braves combattants ont mené les attaques entre 16h00 et 17h00 heure locale contre les bases susmentionnées en utilisant des tirs d’artillerie”, explique la note.

Quelques heures plus tôt, des unités de l’armée marocaine avaient franchi la ligne de démarcation et attaqué le poste frontière de Guerguerat, bloqué depuis le 21 octobre dernier par un groupe de militants sahraouis arrivés des camps de réfugiés installés depuis 1975 dans la région algérienne de Tindouf et contiguës dites “zones libérées”.

Selon l’autorité militaire de Rabat, l’objectif de l’offensive était uniquement de construire une barrière pour garantir le transit des marchandises sur une route stratégique le long de l’océan Atlantique qui a pris une importance commerciale croissante ces dernières années.

Le Front Polisario, qui était en “état d’alerte maximale” depuis plusieurs jours, avait réussi à évacuer les manifestants plus tôt.

FIN DU HAUT FEU?

Dans ce climat belliqueux, le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a averti l’ONU qu’il considérait l’attaque marocaine comme “une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu” signé en 1991 et il a affirmé que ses forces avaient répondu à l’attaque «par un acte de légitime défense.

Dans une lettre adressée au secrétariat général, Ghali a tenu le Maroc pour responsable de toutes les conséquences de l’action militaire et a souligné qu’avec son opération << l'Etat occupant marocain a gravement sapé non seulement le cessez-le-feu et les accords militaires connexes, mais aussi possibilité de parvenir à une solution pacifique et durable de la question de la décolonisation au Sahara occidental ».

“L’opération militaire des forces marocaines contre les civils sahraouis est un acte d’agression et une violation flagrante du cessez-le-feu que les Nations unies et le Conseil de sécurité devraient condamner dans les termes les plus forts”, a exigé le président sahraoui.

«Face à cet acte d’agression, les forces militaires du Front Polisario ont été contraintes d’affronter les forces marocaines en légitime défense et protection de la population civile. Nous tenons l’Etat occupant marocain pleinement responsable des conséquences de son opération militaire, et nous demandons aux Nations Unies d’intervenir d’urgence pour mettre fin à cette agression contre notre peuple et notre territoire “, a-t-il ajouté.

Le président sahraoui a également fait valoir que «le fait que l’action militaire se déroule à la veille des contacts entre le secrétaire général de l’ONU et le Front POLISARIO, prévus aujourd’hui, démontre clairement que l’opération est un acte d’agression prémédité. par l’État occupant pour faire avorter les efforts de l’ONU pour désamorcer les tensions dans la brèche illégale de Guerguerat.