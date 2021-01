Le populiste Sadyr Japarov, grand favori, a remporté ce dimanche de manière écrasante au premier tour de l’élection présidentielle au Kirghizistan, après avoir obtenu plus de 80% des voix par la Commission électorale, avec 90% du total déjà compté.

Adajan Madumarov est arrivé deuxième avec moins de 7% des voix, selon ces résultats préliminaires. Les circuits de vote ont fermé à 20h00 heure locale (14h00 GMT).

Japarov, 52 ans, purgeait une peine de prison pour prise d’otages lorsqu’il a été libéré par ses partisans en octobre dernier lors de la dernière crise qui a frappé le pays d’Asie centrale. Par la suite, son ascension a été fulgurante.

Cette ancienne république soviétique est louée pour son pluralisme, mais est considérée comme la plus instable de la région, c’est pourquoi les changements politiques sont très dynamiques.

Par ailleurs, le peuple kirghize a voté ce jour-là une série d’amendements constitutionnels dont l’objectif est de modifier le régime politique du pays, entre un plus «parlementaire» et un autre plus «présidentiel». Bien sûr, Khaparov a clairement opté pour ce dernier.

Ainsi, plus de 80% des électeurs ont opté pour un système présidentiel, ce qui donne à Japarov plus de prérogatives.

Avec ce référendum, le système politique mixte adopté par le pays en 2010 est mis fin après que deux présidents successifs, jugés trop autoritaires, ont dû quitter le pouvoir en raison des manifestations.

En effet, les détracteurs de Khaparov craignent que sa victoire conduise à un autoritarisme comme celui des pays voisins: le Kazakhstan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, tous menés d’une main lourde depuis la chute de l’URSS.

Dans la capitale Bichkek, de nombreux électeurs ont déclaré à l’. avoir voté pour Japarov.

“Il a promis d’augmenter les salaires et les retraites”, a déclaré Vera Pavlova, une retraitée, ajoutant que pendant la campagne, seules “des affiches et des publicités ont été vues en faveur de Japarov et d’aucun des autres” candidats.

– Instabilité –

Lors de la crise politique d’octobre, déclenchée par des élections législatives jugées frauduleuses par l’opposition, Sadyr Khaparov a été libéré de prison par ses partisans et sa peine a ensuite été annulée par un tribunal.

Depuis, il tente de se présenter comme un ennemi du crime organisé et de la corruption. Ses adversaires affirment néanmoins qu’il a des liens avec la pègre.

Vendredi à Bichkek, il s’est efforcé d’adopter un ton unificateur lors de son dernier rassemblement, exhortant une foule de milliers de personnes à «se rassembler» et à «se traiter avec compréhension et respect». “Nous sommes un pays, un peuple”, a-t-il déclaré.

Avec une économie affaiblie par la pandémie de coronavirus, le prochain président devra faire face à une forte dépendance vis-à-vis de la Chine et de la Russie, un allié où travaillent des centaines de milliers de migrants kirghizes.

Depuis la dernière crise politique, le président russe Vladimir Poutine a critiqué l’instabilité politique du Kirghizistan.

L’ambassadeur de Chine a rencontré ces derniers mois des hauts responsables kirghizes pour assurer la protection de leurs entreprises, dont certaines ont été attaquées dans le chaos de l’automne.

– “Le chaos” –

Le Kirghizistan a connu deux révolutions, en 2005 et 2010, ainsi que des épisodes de violence ethnique, et les crises politiques sont récurrentes.

Les législatures d’octobre ont été annulées par les autorités dans l’espoir de résoudre la crise, mais le président de l’époque, Sooronbai Jeenbekov, a dû céder et démissionner deux semaines plus tard sous la pression des partisans de Khaparov.

C’était la troisième fois qu’un chef d’État kirghize démissionnait après des manifestations depuis l’indépendance en 1991.

Japarov était temporairement responsable de l’État, mais a quitté ses fonctions pour se présenter à la présidence. Ses rivaux affirment que pendant la campagne, il a bénéficié de ressources d’État, dans lesquelles ses alliés occupent des postes clés.

