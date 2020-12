Photo: REUTERS / Iván Alvarado

Une Chilienne qui était à Londres apporté au Chili la nouvelle souche du coronavirus circulant en Grande-Bretagne, a rapporté mardi la sous-secrétaire à la Santé, Paula Daza.

La nouvelle souche du virus est beaucoup plus contagieuse – entre «40 et 70 pour cent» de plus que la «norme», selon les autorités scientifiques – bien qu’il n’ait pas été prouvé, jusqu’à présent, qu’elle est plus mortelle.

Daza a précisé que la femme était en Grande-Bretagne et est arrivé au Chili sur un vol de la compagnie aérienne commerciale Iberia au départ de Madrid le 21 décembre. Le lendemain, il a embarqué dans une compagnie aérienne locale et s’est rendu à Temuco, à 700 kilomètres au sud de Santiago.

La femme, dont l’identité n’a pas été révélée, a été admise dans un hôpital de sa commune, tout comme ses proches.

Daza a expliqué que le cas avait été détecté parce que la femme testé positif le 23 décembre à un test de détection du virus capturé à l’aéroport. Lorsqu’on a su que c’était en Grande-Bretagne, un échantillon a été utilisé pour “identifier la variante, c’est la même que celle trouvée au Royaume-Uni”, a-t-il ajouté.

Le Chili a fermé l’aérogare le 20 décembre à tous les vols en provenance de Grande-Bretagne et aux étrangers qui ont séjourné dans ce pays ces dernières semaines. “Cette personne est un Chilien qui est revenu par MadridDit Daza.

Les autorités recherchent tous les passagers qui ont voyagé sur le même vol à destination de Temuco. Les passagers qui ont voyagé de Madrid avec elle ont déjà été identifiés.

Le gouvernement du Chili a établi comme mesure temporaire qu’à partir du 31 décembre, tous les Chiliens et étrangers entrant dans le pays doivent être mis en quarantaine pendant 10 jours.

Le Chili est l’un des différents pays de la région qui a fermé ses frontières aériennes aux vols et aux passagers de Grande-Bretagne.

Malgré les mesures prises, la nouvelle variante du virus a déjà été détectée dans de nombreux pays. Outre le Chili, Des pays européens comme l’Espagne et la France et des pays asiatiques comme le Japon, Singapour et l’Inde ont annoncé la même.

Actualités en développement …