Santiago du Chili, 24 décembre . .- Un premier lot de vaccins Pfizer-BioNTech pour prévenir les infections à covid-19 est arrivé par avion ce jeudi à Santiago du Chili avec 10000 doses qui commenceront à être inoculées au cours de cette journée au personnel de santé des régions les plus touchées par la pandémie.

“C’est un moment de grande joie, de grande émotion et de grand espoir”, a déclaré le président Sebastián Piñera, de l’aéroport international Arturo Merino Benítez de la capitale, où une grande opération de police a été déployée.

L’avion, de la compagnie aérienne Latam et de la Belgique, a atterri à 6 h 47, heure locale (9 h 47 GMT), faisant du Chili l’un des premiers pays d’Amérique latine à recevoir les premières doses de Pfizer après le Mexique et le Costa Rica.

Ce lot, a expliqué le président chilien, sera acheminé par hélicoptère jusqu’au centre de distribution, pour ensuite en répartir une partie entre trois hôpitaux de la capitale où la vaccination débutera aujourd’hui et où il est prévu d’inoculer un tiers du personnel de santé des unités de soins. intensif.

Le reste de la cargaison sera envoyé par avion vers les régions sud de La Araucanía, Biobío et Magallanes, les plus touchées par le virus, où la vaccination débutera ce vendredi et où ce lot atteindra 100% du personnel médical, a-t-il précisé. Piñera.

Le prochain envoi, a ajouté le président, arrivera avec 10 000 doses supplémentaires la semaine prochaine et le processus se poursuivra avec des expéditions hebdomadaires jusqu’à l’achèvement des dix millions que le Chili a réservés pour ce laboratoire.

On estime que le vaccin, qui sera gratuit et volontaire, atteindra les personnes âgées et malades chroniques, qui représentent environ 5 millions de personnes, au cours du premier trimestre de 2021. Le reste de la population, environ 15 millions de Chiliens, Vous pouvez l’obtenir au cours du premier semestre 2021.

“Le vaccin est un acte de solidarité, ce n’est pas une décision personnelle. Lorsqu’une personne est vaccinée, elle protège sa santé mais il protège aussi celle de tout le monde autour d’elle”, at-il déclaré.

AUTRES VACCINS

Le pays du sud, qui dépasse 590000 cas de SRAS-CoV-2 et accumule 16228 décès, a été l’un des premiers pays d’Amérique latine à autoriser, le 16 décembre, l’utilisation du vaccin Pfizer, qui sera gratuit et volontaire .

Le Chili a également signé des accords avec le laboratoire chinois Sinovac, le groupe Janssen de Johnson & Johnson ou AstraZeneca en collaboration avec l’Université d’Oxford, en plus d’appartenir à la plateforme COVAX Facility de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Entre mai et juillet, le pays a connu des moments critiques, devenant l’un des pays avec le plus d’infections quotidiennes au SRAS-CoV-2 au monde.

Dans la capitale et dans certaines villes du sud, le nombre de cas quotidiens a augmenté ces dernières semaines, ce qui a conduit les autorités à décréter la quarantaine dans ces zones le week-end et les jours fériés, une mesure qui sera en vigueur pendant Noël et le Nouvel An.

“Le fait que le vaccin soit arrivé ne signifie pas que la pandémie est terminée, nous allons devoir vivre avec le coronavirus pendant encore plusieurs mois”, a-t-il prévenu.