DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Le prince Khalifa bin Salman Al Khalifa de Bahreïn, l’un des premiers ministres du monde au plus long mandat, qui a dirigé le gouvernement de la nation insulaire pendant des décennies et a survécu aux manifestations du printemps arabe de 2011 qui a appelé à son départ pour corruption présumée, il est décédé mercredi. Il avait 84 ans.

L’agence de presse d’État a annoncé le décès en disant qu’il avait été soigné à la clinique Mayo, mais n’a pas donné plus de détails.

La puissance et la richesse du prince Khalifa étaient visibles partout dans ce petit pays au large des côtes de l’Arabie saoudite, où est basée la 5e flotte de la marine américaine. Son portrait officiel a accompagné pendant des décennies celui du dirigeant du pays. Il avait sa propre île privée où il a rencontré des dirigeants étrangers, qui comprenait une marina et un parc avec des paons et des gazelles.

Le prince représentait l’ancien style de direction du Golfe, celui qui garantissait le patronage et les faveurs en échange d’un soutien à la famille sunnite Al Khalifa. Ce style a été remis en question par les manifestations de 2011 menées par la majorité chiite de l’île et d’autres, qui se sont rassemblés contre lui pour les allégations de corruption qui ont jalonné son long mandat.

Bien que moins puissants et plus fragiles ces dernières années, ses machinations ont continué à attirer l’attention dans le royaume alors qu’une nouvelle génération tentait de s’établir au pouvoir.

“Khalifa bin Salman représentait la vieille garde de bien plus que son âge et son expérience”, a déclaré Kristin Smith Diwan, chercheur résident à l’Institut des États du golfe Persique, basé à Washington. “Il représentait une vieille compréhension sociale fondée sur la privilège royal et exprimé par le patronage personnel. “