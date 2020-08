TOKYO (AP) – Le Premier ministre Shinzo Abe est devenu lundi le dirigeant le plus ancien du Japon en termes de jours consécutifs au pouvoir, mais il n’y a pas eu de fanfare, alors qu’il s’est rendu dans un hôpital pour un autre examen au milieu de préoccupations concernant sa santé.

Abe a marqué son 2799e jour consécutif en fonction depuis son retour à la direction fin 2012 pour un deuxième mandat, dépassant le record précédent établi par Eisaku Sato, son grand-oncle, qui a servi 2798 jours consécutifs de 1964 à 1972.

Abe, qui aura 66 ans le mois prochain, est devenu le premier ministre du Japon en novembre dernier, combinant son premier mandat d’un an.

Son premier mandat s’est terminé brusquement il y a 13 ans en raison de problèmes de santé, alimentant des inquiétudes quant à son état actuel. Le Premier ministre a effectué une visite à l’hôpital pour la deuxième semaine consécutive lundi.

Abe a déclaré plus tard aux journalistes qu’il était revenu à l’hôpital «pour obtenir les résultats détaillés de l’examen de la semaine dernière et subir un examen supplémentaire».

«Je m’assure d’être en bonne santé et je prévois de continuer à travailler dur», a déclaré Abe, ajoutant qu’il expliquera son état de santé plus tard.

Le lundi précédent, il a passé plus de sept heures à l’hôpital universitaire Keio de Tokyo pour ce que les responsables ont déclaré être un examen supplémentaire car il n’avait pas eu assez de temps lors de sa précédente visite en juin.

La visite à l’hôpital de la semaine dernière a déclenché une vague de spéculations dans les médias japonais sur la possibilité que sa santé se dégrade.

De hauts responsables du cabinet d’Abe et du parti au pouvoir, y compris le ministre des Finances Taro Aso, ont déclaré publiquement qu’Abe était surchargé de travail et avait grand besoin de repos. Les membres des médias couvrant le bureau du Premier ministre ont déclaré qu’Abe avait l’air fatigué et se déplaçait plus lentement que d’habitude.

Au cours de la semaine écoulée, il n’a passé que quelques heures par jour dans son bureau, seulement l’après-midi.

Le secrétaire en chef du cabinet, Yoshihide Suga, lors d’une conférence de presse régulière plus tôt lundi, a balayé les inquiétudes concernant la santé d’Abe. «Je le vois tous les jours, mais je n’ai rien remarqué de différent», dit-il.

Lorsqu’on lui a demandé si Abe serait en mesure de servir une autre année jusqu’à la fin de son mandat actuel en septembre 2021, Suga a déclaré que le Premier ministre subissait des examens de santé supplémentaires pour s’assurer qu’il serait en mesure de le faire.

