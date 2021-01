Yoshihide suga

(Bloomberg) – Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a promis dans un discours au parlement de surmonter la dernière vague d’infections à coronavirus et a réitéré que le gouvernement se préparait à commencer les vaccinations d’ici la fin février.

Suga, qui a vu sa popularité glisser au fil de sa gestion de la pandémie à mesure que le nombre de cas augmente, a déclaré que son gouvernement adopterait une loi ajoutant des sanctions et des incitations à une loi sur la gestion des virus.

Le premier ministre, qui a pris ses fonctions en septembre, a déclaré que ses projets de transformations vertes et numériques seraient de nouvelles sources de croissance et que le gouvernement soutiendrait les entreprises qui développent des technologies de pointe telles que les cellules solaires de nouvelle génération, les batteries de stockage et le recyclage du carbone.

Le Japon étendra l’utilisation de l’hydrogène et de l’énergie éolienne offshore et introduira une tarification du carbone et procédera à la plantation de forêts afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050, a déclaré Suga. La stratégie de croissance verte devrait apporter un coup de pouce économique annuel de 190 billions de yens d’ici 2050, a-t-il ajouté.

Les autres politiques énoncées dans le discours de Suga comprenaient:

Poursuivant les réformes de la gouvernance d’entreprise et exigera qu’au moins un tiers des administrateurs des grandes entreprises proviennent de l’extérieur de l’entreprise Cherchant à créer un centre financier mondial, le Japon modifiera les lois afin que les actifs à l’étranger de non-japonais ne soient pas soumis à l’impôt sur les successions et appliquer un taux d’imposition forfaitaire de 20% aux revenus liés à la performance des investissements Le Japon veut prendre la tête de la construction de l’ordre mondial post-Covid-19. Suga rencontrera Joe Biden à un stade précoce et renforcera encore ses liens avec les États-Unis; planifiera de travailler ensemble sur des questions communes, notamment le coronavirus et le changement climatique, créera une nouvelle loi pour empêcher la propriété ou l’utilisation inappropriée de terres, y compris d’importantes installations de défense et des îles éloignées Les liens avec la Corée du Sud sont dans un état grave; Je demande instamment à Séoul de traiter cette question de manière appropriée Nous voulons faire des Jeux olympiques d’été de Tokyo une chance de montrer que le monde a vaincu le coronavirus Travailler avec la Banque du Japon pour soutenir les institutions financières régionales