Un train Rapid KL, exploité par Prasarana Malaysia Bhd., Se déplace le long d’une voie surélevée à Kuala Lumpur, en Malaisie, le mardi 12 janvier 2021. Le roi de Malaisie a déclaré l’état d’urgence dans la nation d’Asie du Sud-Est, dans une mesure qui pourrait permettre au gouvernement en difficulté de retarder les élections alors qu’il s’attaque à l’aggravation de la pandémie de coronavirus.

(Bloomberg) – En expliquant pourquoi la Malaisie avait besoin de suspendre la démocratie pour la première fois en un demi-siècle pour lutter contre la pandémie, le Premier ministre Muhyiddin Yassin a assuré à la nation qu’il n’organisait pas un coup d’État militaire.

Mais ses adversaires ont eu du mal à considérer la première urgence nationale depuis 1969 comme autre chose qu’une prise de pouvoir. Alors que la nation d’Asie du Sud-Est a connu une flambée de cas de coronavirus ces dernières semaines avec de nombreux autres pays, les mesures de lutte contre la pandémie ont généralement bénéficié d’un large soutien à travers le spectre politique.

“Ne vous cachez pas derrière Covid-19 et chargez le peuple d’une déclaration d’urgence pour vous sauver vous-même”, a déclaré Pakatan Harapan, le principal bloc d’opposition au parlement, dans un communiqué après l’annonce.

Le seul problème facilement résolu par l’urgence était le trouble politique de Muhyiddin: certains dirigeants clés du plus grand partenaire de la coalition au pouvoir, l’Organisation nationale malaisienne unie (UMNO), avaient récemment appelé à une nouvelle élection dès que possible. Désormais, le Parlement étant potentiellement suspendu jusqu’en août, le Premier ministre n’a pas à s’inquiéter d’une élection de si tôt.

Bien que cette décision apporte la stabilité en Malaisie pour la première fois depuis que des luttes intestines politiques au début de l’année dernière ont fait tomber un gouvernement de coalition et hissé Muhyiddin au pouvoir, elle présente également un risque pour la démocratie du pays. Avant les dernières élections de 2018, la même coalition au pouvoir avait gouverné pendant environ six décennies – souvent avec des tactiques brutales qui cherchaient à faire taire les médias et les politiciens de l’opposition.

La Malaisie a connu pour la dernière fois une urgence nationale en 1969, lorsque des émeutes raciales entre les Malais et les Chinois ont entraîné la suspension du Parlement pendant deux ans. L’urgence est maintenant «totalement inutile» car les critères pour en imposer une n’ont pas été remplis et «aucun député sensé» de l’un ou l’autre des partis ne bloquerait les mesures visant à mettre fin à la pandémie, selon Oh Ei Sun, chercheur principal à l’Institut Les affaires internationales.

“Si vous ne faites pas attention, nous passerons de la démocratie parlementaire à une règle par diktat”, a-t-il déclaré. “C’est addictif – les futurs gouvernements invoqueraient à nouveau l’état d’urgence.”

Les investisseurs se sont montrés prudents après l’annonce, le ringgit et le principal indice boursier du pays en baisse mardi. Un verrouillage annoncé lundi a incité Fitch Solutions à réduire les prévisions de croissance économique de la Malaisie pour 2021 à 10% contre 11,5% plus tôt, tout en avertissant que les restrictions pourraient durer des mois.

Pour Muhyiddin, 73 ans, ancien pilier de l’UMNO qui a joué en changeant d’allégeance au cours de ses quatre décennies de carrière politique, ce sera une chance bienvenue de consolider le pouvoir. Depuis qu’il est devenu Premier ministre en mars 2020, il a fait face à des pressions constantes de la part de sa coalition de 12 partis et d’une opposition dirigée par Anwar Ibrahim, qui a affirmé à plusieurs reprises disposer des chiffres nécessaires pour former un nouveau gouvernement.

En octobre, le roi de Malaisie a repoussé sa volonté de déclarer une urgence qui lui aurait permis d’éviter un vote sur le budget au parlement qui a doublé comme un test de confiance. Mais il a survécu de peu et le récent pic de cas de virus – atteignant un record de 3309 mardi – lui a permis de convaincre le roi d’accorder des pouvoirs d’urgence cette fois-ci.

“Cette période d’urgence nous apportera le calme et la stabilité dont nous avons tant besoin”, a déclaré Muhyiddin dans un discours télévisé à la nation mardi.

‘Checkmated’

Suite à l’urgence, un législateur de l’UMNO est devenu le deuxième ces derniers jours du groupe à déclarer qu’il retirait son soutien à Muhyiddin. Le parti dans son ensemble était plus réservé, le président Ahmad Zahid Hamidi affirmant que le Premier ministre ne devrait utiliser ses pouvoirs d’urgence que sur des mesures qui contenir la pandémie et rétablir les pratiques parlementaires dès que possible.

“Muhiyiddin Yassin est maintenant en sécurité”, a déclaré Awang Azman Awang Pawi de l’Université de Malaisie. “Lorsque l’état d’urgence a été déclaré, l’UMNO a été mis en échec car rien de significatif ne peut être fait pendant un état d’urgence.”

Muhyiddin a été vague sur la façon dont il utilisera ses nouveaux pouvoirs. Mardi, il a mis en garde contre d’éventuels contrôles des prix, un contrôle accru sur les hôpitaux publics et un rôle pour l’armée et la police dans la mise en œuvre des mesures de santé publique. Il a également promis de tenir une élection une fois qu’un comité indépendant a déclaré que la pandémie s’était apaisée et qu’il était sécuritaire pour les électeurs de se rendre aux urnes.

La question de savoir si le parti Bersatu de Muhyiddin verra des gains lors des prochaines élections dépend désormais en grande partie de la façon dont il gère le virus pendant la période du régime d’urgence. Jusqu’à présent, il n’a pas réussi à trouver des solutions pour arrêter la flambée des cas – un résultat qui, ironiquement, lui a jeté les bases pour mettre en œuvre l’urgence et garder ses adversaires à distance.

«Sans stratégie pour lutter contre Covid-19, ils utilisent ces leviers de pouvoir pour se maintenir», a déclaré Bridget Welsh, associée de recherche honoraire à l’Asia Research Institute de l’Université de Nottingham en Malaisie. “C’est le reflet de l’instabilité et, en fin de compte, cela aggravera les clivages et les divisions dans une société hautement polarisée.”