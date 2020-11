Le département de l’Agriculture de l’État de Washington a tenu une conférence de presse mercredi sur ce qui a été trouvé à l’intérieur du nid de frelons géants d’Asie qui a été enlevé près de Blaine, WA le mois dernier.

MiamiMundo / telemundo51

Il s’agit du premier nid de frelons asiatique découvert aux États-Unis, et il a été éradiqué avec succès d’un arbre à Blaine en octobre.

Des équipages WSDA bien protégés ont éradiqué le nid en enlevant les guêpes.

Le nid a été découvert pour la première fois dans une cavité d’arbre sur une propriété privée à Blaine. Le propriétaire a accordé à la WSDA l’autorisation d’éradiquer le nid et au personnel de retirer l’arbre si nécessaire.

«Il y a des nids dans l’aire de répartition naturelle qui comptent plus de 4 000 cellules et sont capables de produire de 700 à 800 reines. Notre nid ne contenait que 776 cellules et environ 200 reines au total », a déclaré Sven Spichiger, entomologiste en chef.

“La chose la plus importante pour nous ici est qu’ils sont des prédateurs connus des abeilles mellifères gérées que nous utilisons bien sûr pour la pollinisation de bon nombre de nos cultures les plus importantes et c’est juste une autre chose dont les abeilles mellifères gérées n’ont pas à faire face.” a ajouté l’expert.

Les experts du département (WSDA) pensent qu’il y a plus de nids de frelons asiatiques qu’ils espèrent s’en débarrasser.

L’entomologiste Sven Spichiger a déclaré avoir localisé des nids, notamment Birch Bay, Blaine et Custer, de sorte que le nid, situé à plus de huit pieds dans l’arbre et enlevé en octobre, n’est pas le seul.