Jhon Viáfara a été extradé vers les États-Unis le 23 janvier 2019. Photo: Police nationale colombienne

Trois jours se sont écoulés depuis la fête de Noël et José Elías, père de l’ancien footballeur Jhon Viáfara, espère que l’Enfant Jésus lui fera le cadeau qu’il demande chaque soir: libérer son fils.

Celui qui était le champion de la Copa Libertadores avec Once Caldas, en 2004, après avoir battu Boca Juniors d’Argentine en finale, et reconnu comme le meilleur joueur d’Amérique du Sud à l’époque, Jhon Viáfara a été extradé le 24 janvier de cette 2020 pour des liens présumés avec le Clan del Golfo, une structure criminelle dédiée au trafic de drogue, à l’exploitation minière illégale et à l’extorsion en Colombie.

José Elías n’a pas interrogé son fils sur le cadeau qu’il avait demandé pour Noël. Cependant, il pense que c’est la même chose que sa famille: être à nouveau ensemble. C’est ainsi que l’homme a avoué au journal de Bogota El Tiempo, auquel il a raconté comment Jhon vit aux États-Unis.

Le père de l’ancien footballeur, un humble pompier d’El Roble, Jamundí, Valle del Cauca, ne se souvient pas du nom de la prison où se trouve Jhon, alors que le processus de trafic de drogue est en cours de résolution, mais il sait que c’est au Texas. . Il sait aussi, comme il l’a dit au journal, qu’au loin son fils s’est fait des amis, comme en Colombie:

D’après ce qu’il nous raconte, il n’a eu de problèmes avec personne, ils le respectent et même l’aiment, et c’est sa façon d’être, ami de tout le monde

C’est le tribunal de district de l’Est du Texas qui l’a demandé pour deux chefs d’accusation, la fabrication et la distribution de médicaments aux États-Unis. À ce moment-là, les enquêtes de la DEA ont souligné qu’il faisait partie du Clan del Golfo, un réseau criminel qui a utilisé des bateaux rapides, des navires, des bateaux de pêche, des submersibles et des avions pour transporter la cocaïne colombienne en Amérique centrale, où elle est ensuite transférée. dans le pays nord-américain.

Après un nul 0-0 au mythique stade de La Bombonera, Once Caldas a battu l’équipe xeneize à Manizales, où Viáfara a marqué un but, avant le tour décisif des tirs au but.

Malgré le fait que son fils lui dise qu’il va bien, je ne sais pas quelle caractéristique des parents lui fait sentir que, parfois, il éprouve de l’angoisse. “J’imagine que c’est normal d’être absent”, réflechir. Il ressent aussi de l’incertitude, de l’anxiété, mais, comme le croyant fidèle qu’il est, il maintient la foi que «celui d’en haut» lui permet de continuer à partager avec Jhon, 42 ans.

Ce que dit José Elías, c’est qu’une fois qu’il se lève, à 5 heures du matin, et après le petit déjeuner, Jhon commence à faire de l’exercice “et il semble lire beaucoup”.

Parmi les confidences de l’ancien père du footballeur, qui faisait partie de l’équipe de football colombienne entre 2004 et 2007, en plus de jouer pour Portsmouth en Angleterre et la Real Sociedad en Espagne, on se démarque: quand Jhon les appelle, tout est à la maison fête, “Nous voulons tous lui parler».

Dans la nouvelle année, le père et le fils seront absents de la famille; José Elías, pour avoir été dans la caserne de pompiers, conscient des incendies possibles ou attention aux brûlures de poudre à canon, et Jhon, au milieu de l’extradition simplifiée demandée, pour clarifier sa relation avec les crimes avec lesquels il est lié. Ce sera la mère de l’ancien footballeur qui rencontrera sa belle-fille et ses deux enfants pour recevoir 2021.

