Cela fait seulement 244 ans qu’une femme occupe le poste de vice-présidente des États-Unis. Kamala Harris, colistière du candidat démocrate – aujourd’hui président élu – Joe Biden, depuis qu’elle est enfant, elle a écrit son histoire entourée d’innombrables premières, cette fois elle sera la première femme à occuper l’un des postes les plus importants de l’exécutif.

“Bien que je sois la première femme à occuper ce poste, je ne serai pas la dernière”, a déclaré Harris dans son discours, puis a ajouté: “Parce que chaque fille qui nous regarde verra que c’est un pays de possibilités.”

La sénatrice démocrate actuelle de Californie, âgée de 56 ans, a été déclarée vice-présidente élue ce samedi, faisant d’elle la femme qui a occupé la plus haute fonction politique de l’histoire des États-Unis, un honneur qui jusqu’à présent le président de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

La vie de Kamala HarrisFille d’immigrants jamaïcains et indiens, elle a brisé le fameux plafond de verre depuis 2010 lorsqu’elle a été élue première femme, et première personne non blanche, à devenir procureur de San Francisco. En 2011, elle avait gravi tellement de marches vers ce plafond, invisible mais réel, qu’elle était déjà procureure générale de l’état de Californie, où encore une fois, une femme noire entrait dans l’histoire.

Avec chaque barrière cassée Harris, la sénatrice de Californie, s’est imposée comme un nouveau visage du pouvoir politique américain, le reflet d’un large échantillon de la population qui, pendant une grande partie de l’histoire américaine, ne s’est pas vu parmi les dirigeants de la nation. Aujourd’hui, l’histoire est réécrite et une femme noire d’origine asiatique est au premier plan pour la raconter.

Le nom de Kamala Harris c’est tout à fait une déclaration d’intention sur ce à quoi s’attendre du futur vice-président. D’origine jamaïcaine et indienne, il a bu d’une culture qui «produit des femmes fortes». Et est-ce que le nom Kamala fait mention de son origine indienne qui signifie «lotus», l’un des noms de la déesse hindoue Lakshami.

En 2004, sa mère a déclaré au Los Angeles Times que “une culture qui adore les déesses produit des femmes fortes”. La preuve de l’influence de sa mère est que Harris il mentionne constamment dans ses discours sa mère, sa plus grande référence.

«Je me souviens de ma mère et des générations de femmes noires, asiatiques, latines, amérindiennes et qui se sont battues tout au long de l’histoire de notre pays et ont ouvert la voie à ce soir. Je serai la première femme à occuper ma place, mais pas la dernière ».

Wendy Davis, Le candidat démocrate à la Chambre des représentants du Texas a déclaré: «Pensez à toutes ces filles en Amérique et à ce que cela signifiera pour elles. Mes petites-filles grandiront avec une femme de couleur à la Maison Blanche et ne la verront pas comme exceptionnelle. Cela me fascine de penser que cela fera partie de sa «normalité» ».

Harris, qui a été le premier à prendre la parole lors de l’événement au cours duquel Joe Biden a prononcé ses premiers mots en tant que président élu. Il a ensuite déclaré que «la démocratie n’est pas un État, mais un acte. La démocratie est aussi forte que notre capacité à lutter pour elle ». De plus, il a fait remarquer que «protéger la démocratie exige des sacrifices, mais il y a de la joie à cela parce que nous avons le pouvoir de construire notre avenir. Avec leur vote, ils ont choisi l’unité, la décence et la vérité ».

Aujourd’hui, une femme noire, d’origine asiatique, et vice-présidente élue des États-Unis nous dit: “Rêvez avec ambition, dirigez avec conviction et voyez-vous comme peut-être les autres ne le font pas.”