Le président argentin se joindra à la photo virtuelle de Davos (Franco Fafasuli)

Le président Alberto Fernández participera la semaine prochaine au Forum économique mondial de Davos (WEF, selon son acronyme en anglais).

Cela a été rapporté par l’organisation WEF, qui a mentionné le président de l’Argentine parmi plusieurs dirigeants qui feront partie de cet événement important dans le monde des affaires de 25 à 29 ce mois-ci.

En fait, le WEF a rapporté que 1000 chefs d’entreprise participeront virtuellement, qui pourront écouter le président, qui au cours des derniers mois de l’année dernière a déjà tenu plusieurs réunions – en personne et en ligne – avec des référents du secteur privé local et international dans le recherche d’investissements pour le pays.

Parmi eux, il y aura également le président chinois, Xi Jinping; le premier ministre de l’Inde, Narendra Modi; sa paire du Japon, Yoshihide Suga; le président français Emmanuel Macron; et le chancelier d’Allemagne, Angela Merkel.

Il y aura aussi le chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen; le premier ministre italien, Giuseppe Conte; le Président de la République de Corée, Moon Jae-in; votre pair d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa; le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez; le président de la confédération suisse, Guy Parmelin; son pair de Colombie, Ivan Duque; du Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada; et du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

En outre, il y aura le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis; son pair israélien Benjamin Netanyahu; le roi jordanien Abdullah II ibn Al Hussein; le président du Rwanda, Paul Kagame; et le premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong, en sa qualité d’organisateur de cette édition spéciale du WEF 2021.

Le président du YPF et ancien secrétaire aux finances Guillermo Nielsen a représenté l’Argentine à Davos en 2020

La présence du président argentin à cette occasion représente un changement par rapport à l’édition 2020, lorsque le gouvernement n’a envoyé aucun membre du cabinet national; à la place, il est allé au président de YPF et ancien secrétaire aux finances, Guillermo Nielsen. A cette occasion, l’économiste a partagé un panel avec Angel Gurría, Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Lénine Moreno Garcés, Président de l’Équateur, Graciela Marquez Colin, Secrétaire à l’économie du Mexique, Paulo Guedes, Ministre de l’économie du Brésil, et Alicia Bárcena Ibarra, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Sa présentation a tourné autour de l’augmentation de la dette du gouvernement macrista et des opportunités d’investissement dans Vaca Muerta.

Au lieu de cela, le président Mauricio Macri a participé durant les trois premières années de son mandat et organisé le chapitre régional du WEF en 2017; En revanche, en 2019, au milieu de la crise économique qui a déterminé sa défaite aux élections de cette année-là, il a envoyé les ministres de l’Économie, Nicolas Dujovne; et production, Dante Sica, avec le président de la Banque centrale, Guido Sandleris. Là, l’accord Mercosur avec l’Union européenne a été tissé, qui a été annoncé en juin de la même année, mais qui n’a pas été rendu effectif pour l’instant en raison de la résistance politique dans les deux blocs.

Mauricio Macri avec Joe Biden à Davos 2016

L’édition de cette année

En raison du coronavirus, tous les événements du WEF ont eu lieu pratiquement depuis l’année dernière et la réunion annuelle ne fera pas exception.

Comme indiqué, «le secteur privé sera représenté par plus de 1 000 dirigeants des organisations membres et associées du Forum, y compris des hommes d’affaires argentins. Sept des 10 meilleures entreprises en termes de cours de leurs actions se sont engagées à participer au Forum toute l’année et nombre d’entre elles participeront à la semaine de l’agenda de Davos. En tant que réunion de travail pour faire avancer les travaux sur les projets en cours, plus de 500 PDG et présidents participeront aux sessions tout au long de la semaine. ” L’ouverture aura lieu dimanche prochain, par le responsable du WEF, Klaus Schwab et Guy Parmelin.

