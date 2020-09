WASHINGTON (.) – La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclaré vendredi qu’elle était optimiste quant au fait que le Congrès adopte une loi sur le soulagement des coronavirus avant l’élection présidentielle du 3 novembre.

« Je suis optimiste. Je pense que nous devrions avoir un accord », a déclaré Pelosi dans une interview à .. « C’est ce que nous voulons tous. »

Le Sénat américain a tué jeudi un projet de loi républicain qui aurait fourni environ 300 milliards de dollars d’aide aux nouveaux coronavirus, car les démocrates cherchant beaucoup plus de financement – environ 3 billions de dollars – l’ont empêché d’avancer.

Pelosi a déclaré qu’elle était fière de voir le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, « rejeter ce projet de loi maigre et terrible comme un énorme problème que nous avons ».

Elle n’a fait référence à aucune négociation prévue avec la Maison Blanche ou les dirigeants républicains du Congrès sur un nouveau projet de loi.

La gestion par le président Donald Trump de la pandémie de coronavirus est devenue un point central de la course à la présidentielle de 2020, dans laquelle il traîne son rival démocrate Joe Biden dans plusieurs sondages d’opinion. La pandémie a entraîné la mort de plus de 190 000 personnes aux États-Unis et de plus de 910 000 dans le monde.

Plus tôt cette année, le Congrès a rapidement adopté quatre projets de loi fournissant environ 3 billions de dollars pour répondre à la crise du COVID-19. La Chambre contrôlée par les démocrates a adopté un cinquième projet de loi en mai qui fournirait une aide supplémentaire de 3 billions de dollars, mais le Sénat dirigé par les républicains ne l’a pas accepté.

Le projet de loi républicain rejeté jeudi aurait renouvelé une allocation de chômage fédérale, mais à un niveau inférieur à celui recherché par les démocrates. Cela aurait également établi de nouvelles protections pour les entreprises contre les poursuites judiciaires pendant la pandémie.

D’autres initiatives – y compris l’aide aux États et aux gouvernements locaux, une deuxième série de paiements directs aux ménages et le sauvetage des compagnies aériennes – n’ont pas été abordées dans le projet de loi républicain.

