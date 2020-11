Des membres de la communauté arménienne manifestent contre les combats entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie sur le territoire du Haut-Karabakh. . / David Fernández / Archives

Le président arménien, Armen Sarkisián, a assuré qu’il n’avait pas été consulté sur l’accord de cessez-le-feu signé par le gouvernement d’Erevan avec l’Azerbaïdjan et la Russie, tout en annonçant le début d’une série de consultations urgentes sur ledit pacte.

«J’ai appris par les médias la signature d’une déclaration sur la cessation des hostilités (…) J’ai également appris les conditions du cessez-le-feu par la presse. Malheureusement, personne n’a consulté ou discuté de ce document avec la présidence », a déclaré le président arménien.

La déclaration du président arménien intervient après l’annonce d’un accord de cessez-le-feu signé par le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, avec l’Azerbaïdjan et la Russie, un pacte qui inclut le retour de certains territoires azerbaïdjanais sous contrôle arménien et le déploiement de plus de 1 900 militaires russes en tant que soldats de la paix sur la ligne de front autour de la région du Haut-Karabakh, dont l’Arménie et l’Azerbaïdjan se disputent depuis un certain temps la souveraineté. décennies.

“Toute démarche, action ou décision liée aux intérêts et droits vitaux de sécurité de l’Arménie, d’Artasj (Haut-Karabakh) et de l’ensemble du peuple arménien, en particulier la signature de tout document, doit faire l’objet de consultations et de discussions intensives”, a-t-il déclaré. a affirmé le président arménien dans un communiqué, selon le journal numérique Mediamax.

Sarkissian a souligné que le “destin” du Haut-Karabakh et, “par conséquent”, “celui du peuple arménien”, «Ne peut être résolu qu’en tenant compte de nos intérêts nationaux et sur la base d’un consensus national».

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, et le Premier ministre de l’Arménie, Nikol Pashinian. POLITIQUE EUROPE RUSSIE ARMÉNIE AZERBAIDJAN INTERNATIONAL ALEXEI DRUZHININ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Pour cette raison, “Tenant compte de la profonde préoccupation de larges masses de la population face à la situation actuelle”, le président de l’Arménie a annoncé qu’il entamait «immédiatement» un cycle de consultations pour convenir le plus tôt possible des «solutions» qui émanent de «l’agence de protection des intérêts nationaux».

L’accord signé par le Premier ministre arménien avec la Russie et l’Azerbaïdjan prévoit un nouveau cessez-le-feu, le quatrième depuis la reprise des hostilités fin septembre, le retour de plusieurs territoires azerbaïdjanais sous contrôle arménien et le déploiement de 1 960 militaires russes comme soldats de la paix dans la ligne de séparation des forces militaires arméniennes et azéries autour du Haut-Karabakh.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a assuré que la Turquie enverra également un contingent de soldats de la paix pour garantir le cessez-le-feu dans la région du Haut-Karabakh. Comme le rapporte l’agence de presse russe Spoutnik, Aliyev a déclaré que les soldats de la paix russes seraient déployés au Haut-Karabakh pour une période de cinq ans avec la possibilité de prolonger ce déploiement.

Le président de l’Azerbaïdjan a déclaré que l’Arménie devrait rendre le district de Kalbajar le 15 novembre et le district de Lachin d’ici le 1er décembre. Dans le même temps, le Gouvernement arménien réserve un couloir de cinq kilomètres d’ancre à Lachín pour garantir la connexion avec le Haut-Karabakh.

13/10/2020 Un homme marche dans une rue de Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh POLITICA ARMENIA AZERBAIJÁN INTERNATIONAL CELESTINO ARCE LAVIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

L’accord de cessez-le-feu a déclenché des émeutes et des altercations à Erevan ces dernières heures, où le Premier ministre, Nikol Pashinián, a dénoncé que les manifestants sont venus par effraction dans sa résidence et l’ont “pillé”.

«Ils ont volé un ordinateur, une montre, un parfum, plusieurs permis de conduire et d’autres objets dans la résidence du Premier ministre. Le tout sûrement pour la patrie », a dénoncé le chef du gouvernement arménien, selon l’agence Armenpress.

Quelques minutes avant, Pashinián a demandé aux forces de sécurité d’arrêter les manifestants qui ont pénétré par effraction dans les bâtiments gouvernementaux avec violence et qui ont attaqué le président du Parlement, Ararat Mirzoyan.

Avec des informations d’Europa Press

